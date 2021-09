Advokati tvrde da ne postoji savršen zločin i da ima mnogo dokaza ko je pravi ubica, te su ujedno to dokazi da Zoran Marjanović nije ubica.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Advokati Veljko Delibašić i Aleksandar Zarić govorili su o ubistvu Jelene Marjanović i suđenju Zoranu Marjanoviću koje pod budnim okom javnosti traje čitavih šest godina.

"Ne postoji savršen zločin, ima mnogo dokaza ko je pravi ubica i ujedno su to dokazi da Zoran Marjanović nije ubica. Pronađeno je stopalo ubice u kanalu, pronađeni su biološki materijali i sve je to ostavljeno na jednu stranu, a onda se sve pakovalo Zoranu Marjanoviću i došli smo do toga da godinama pokušavamo da riješimo ovaj slučaj. Izvjesno je za Zorana da će biti oslobađajuća presuda", ističe advokat Veljko Delibašić, piše Kurir.

"Mi tražimo da nam se dostave određeni dokazi, iako to nije naš posao, po nalogu suda je naređeno da se vidi koji su telefoni bili uključeni na nasipu tog dana i ko su vlasnici tih telefona. Do dana današnjeg to nije učinjeno. Taj podatak postoji u policiji, pominju se neka imena, a očigledno imaju neke veze sa tim nasipom i mjestom događaja", naglašava advokat Aleksandar Zarić, koji navodi da je u pitanju oko tridesetak osoba.

"Stručnjaci su potvrdili da Zoran Marjanović nije gasio telefon tog dana, već da je samo imao jednu jedinu akciju, a to je da je pozvao Jelenu kada se nije pojavila", podsjeća Delibašić.

"Ne postoji dokaz da je Zoran ubio Jelenu i zato smo svi u agoniji oko ovog suđenja", naglasio je Delibašić.

Dodaje da se klupko odmotava u smjeru da je već izvjesno da to nije Zoran Marjanović.

"Ja nemam ništa protiv. I to blato koje se spominje kao dokaz pada u vodu", ističe advokat Delibašić.

Ono što dodatno komplikuje slučaj je biciklista koga su kamere uhvatile nedaleko od mjesta zločina, a koji je, kako navodi advokat Zarić, dio slagalice koji nedostaje u čitavom ovom slučaju.