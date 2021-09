Goran Mihajlović (22) je nestao u aprilu 2019. godine, a sada postoje dokazi da ga je oteo i likvidirao klan Velje Nevolje.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Goran Mihajlović star 22 godine nestao je 1. aprila 2019. O njemu se ništa nije znalo do prije nekoliko dana kada je tužilaštvo za organizovani krminal, u saradnji sa pripadnicima MUP Srbije i Bezbjednosno-informativnom agencijom prikupilo dokaze za osnovanu sumnju da su Mihajlovića namamili i ubili pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, poznatijeg kao Mare Mesar.

"Ovu informaciju saznala sam u medijima. Mene još niko nije pozvao. Ja samo želim da saznam istinu ko je naručio i ubio mog Gorana", počinje svoju ispovjest majka.

Za neki posao je dobio "porše"

Kako ona navodi, sa sinom Goranom nije živjela skupa u kući. Ipak, sedam dana prije nego što će nestati on se sa suprugom i ćerkom vratio u porodični dom.

"Nije mi ništa rekao. Znala sam da je uradio neki posao i da je za to dobio automobil "porše“ koji je vozio. Govorila sam da toliko dugo radim i da tako skupocjeni auto nikada nisam imala u životu. Nije bio blizak sa mnom i ništa mi nije govorio", pojašnjava Sanja.

U danu kada je nestao majka ga nije vidjela. Ona je primijetila samo da je veče prije toga bio jako nervozan.

"Javio se ocu i supruzi Katarini i poručio da će brzo da se vrati. Noć je uveliko pala, a njega nije bilo. Nije se javljao ni na telefon. Katarina nam je rekla da sigurno nešto završava. Kada je prošlo sedam dana, a on se nije pojavljivao, niti javljao, nestanak smo prijavili policiji. Policija je Goranov automobil, kojim je otišao da se nađe sa drugom, pronašla 12. aprila u Novom Beogradu. U autu je bio i pištolj, kao i pasoš i lična karta Gorana Mihajlovića. Privatnom istragom došla sam do saznanja da iza ubistva mog djeteta stoji klan Veljka Belivuka", navodi Sanja.

Poslije Goranovog nestanka na svakih sedam dana odlazila je u policiju, ali informacija nije bilo.

"Nakon izvjesnog vremena, krenuli smo sami u potragu. Došli smo i do snimaka sa kamera, gde se vidi da se sreo sa Ninom Šuntićem i da je ušao u njegov "smart“. Goranov džip je ostao na parkingu u Resniku. Sve se to vidi na kameri. Poslije izvjesnog vremena, kamera je zabilježila i muškarca sa bradom, naočarima i kačketom kako dolazi i otključava vozilo mog Gorana i odvozi ga negde. I to oko 16.30, a od tog trenutka i telefon mog sina je nedostupan", ističe Sanja.

Izvor: TV Pnik/Printscreen

Božidar Stolić, inspektor Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, prema Sanjim riječima, bio je jedan od ljudi iz policije sa kojima je sarađivala.

"Viđala sam se i pričala sa inspektorom Stolićem. Tek kada je uhapšen zbog odavanja službenih tajni klanu Veljka Belivuka stvari su mi bile jasnije. Imala sam utisak da sve što bi od mene saznao o sinu, o naši saznanjima prenosio je kriminalcima. Samo on je znao neke informacije koje su se kasnije pojavile", navodi Sanja Mihajlović.

Sve bih voljela da saznam

Kako navodi majka, nakon svega bi voljela samo da sazna sve detalje sve o nestanku, ali i ubistvu sina Gorana.

"Vjerujem da postoje dokazi na osnovu kojih će biti podignuta optužnica za ubistvo mog Gorana. Da ću sve saznati o zločinu", zaključuje Sanja Mihajlović.

Za ubistva Gorana Mihajlovića i Nikole Mitića (33), čiji je nestanak prijavljen, kako se nezvanično saznali, do kraja ove nedjelje biće proširena istraga protiv Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe. Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP Srbije i BIA, prema zvanično još nepotvrđenim informacijama, prikupilo je dokaze za osnovanu sumnju da su dvojicu mladića, namamili i ubili pripadnici Belivukovog klana.