Predsjednik Srbije oglasio se povodom situacije na prelazima Brnjak i Jarinje.

Izvor: printscreen/rts

Pripadnici specijalne jedinice Rosu od jutros su raspoređene na prelazima Jarinje i Brnjak sa oko 20 vozila, od čega je više od deset blindiranih, a stigli su i navodi da je bačen suzavac na Srbe na prelazu kod Brnjaka. Povodom svega ovoga, oglasio se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Danas je jedan od najtežih dana za naš narod na KiM. Nije to pitanje bilo kakve dramatizacije, ali je situacija veoma ozbiljna, teška i kada imate posla s ljudima koji nisu odgovorni i koji se neozbiljno ponašaju, i kojima je jedini cilj kako da prošire svoju vlast ili svoju moć, onda vrlo teško dolazite do racionalnih rješenja", rekao je Vučić, pa dodao:

"Mi smo još sinoć znali da Priština planira pokrene svojih specijalnih snaga na Sjever i da su jutro posle 6 časova te jedinice prešle. Ovo je najbrutalniji upad sa oko 350 lica, mnogo dugih cijevi, snajperista postavljenih na razna mjesta da pokrivaju kuće mladih Srba. Upozoravali smo ih da to ne čine."

Predsjednik Srbije je detaljnije objasnio u čemu je suština problema zbog kojeg situacija sada eskalira.

"Mi smo imali dva sporazuma, iz 2011. i 2016. To su dogovori o slobodi kretanja. Suština je da se radi o takozvanim KS tablicama, kojima je produžavana važnost od 2011. do 2016, pa onda do 2021. Osnovna obaveza Prištine je bila formiranje ZSO. Nigdje to nije zapisano osim u glavi Kurtija. Problem je kada naiđe vozilo sa tablicama iz centralne Srbije, na primjer iz Vranja. Zaustavili su vozilo Hitne pomoći i skidali tablice jedne suverene međunarodno priznate države jer se njima te tablice ne sviđaju. Kažu, ako mi njima stavljamo stikere, oni će nama da skidaju tablice. Ni u jednom dokumentu ne piše da je to moguće. Riješili su da sve sprovedu na silu i cio dan demonstriraju silu na prelazima", istakao je Vučić.

"Sjutra ćemo razgovarati o našim mjerama. Nadam se da nećemo morati da ih sprovodimo, jer to neće biti dobro. Nadam se da nećemo biti primorani. Mi ćemo umjeti da zaštitimo svoju zemlju, u to nema nikakve sumnje", najavio je predsjednik i dodao da "te mjere neće biti prijatne za drugu stranu, u ekonomskom smislu".

Vučić je rekao da sada više ne vidi smisao dijaloga. On je objasnio da albanska strana ne poštuje dogovore i da tumači sporazume po svom slobodnom nahođenju.

"Neko nije objasnio čovjeku (Aljbinu Kurtiju) da ono što potpišete, morate da poštujete", rekao je predsjednik Srbije.

On je rekao da ne najavljuje kontramjere jer se nada da neće biti potrebe za primjenu istih. Vučić je rekao da je obaveza države da pomaže svom narodu na Kosovu i Metohiji i obećao da će ta država svoju obavezu sprovesti u djelo.

Podsjetimo, protestujući zbog dolaska jedinica Rosu i odluke kosovske Vlade da uspostaviti reciprocitet sa Srbijom u pogledu registarskih oznaka vozila, Srbi sa sjevera su blokirali prelaz Jarinje. Tenzije su nastale zbog uvođenja privremenih registracija.