Milenini roditelji Aleksandra i Stefan, odlučili su da progovore o zlostavljanju koji je preživjela njihova ćerka u školi glume Mike Aleksića.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako je njena majka priznala, sve promjene je primećivala na Mileni, ali da joj uzrok nije bio ni na kraj pameti.

"Na sve sam pomišljala, osim da ju je povrijedio neko blizak i od povjerenja", ističe Aleksandra Radulović i dodaje da je za školu glume i sama čula kada je bila dete, ali da nikada nije bila zainteresovana. Aleksandra ističe da je Milena 2006. posle susreta sa njihovim porodičnim prijateljima, čija je ćerka već bila u grupi, silno željela da se upiše. Ona je ubrzo otišla na audiciju i bila primljena. Tako je sve počelo.

Roditelji su Miku Aleksića vidjeli samo na prvom roditeljskom sastanku, a poslije toga možda i nikad, dok je trajala škola.

"Do naših malobrojnih susreta je došlo mnogo kasnije, posle Mileninih ispita na FDU na koje je dolazio, s obzirom na to da je Milena bila Biljanin student. Nije tu bilo nikakvog prijateljstva, iako neki žele to tako da predstave u javnosti. Nikada se s Aleksićima nismo privatno družili!, pričaju Radulovići.

MIKA KAO VRHOVNI AUTORITET

Navode kako su se djece u početku plašila Mike i njegove strogoće. Međutim, on im je vremenom postajao prijatelj i drugi otac koji ih je razumio i kojem su se poveravali kada su imali probleme u školi ili sa roditeljima.

Kako kažu Radulovići, tada im nije smetalo što je Mika isključivao roditelje, ali da bi danas njihov odgovor bio drugačiji.

"Odrasla sam baveći se sportom i bila godinama trener. Dešavalo se da prisustvo roditelja više šteti ponekad, nego što koristi. Nikom ne bi palo na pamet da je to dio nečije strategije i zle namjere, da manipuliše sa decom. Stefan Mika nikada nije bio po volji i nikad ga nije volio.", ističe Aleksandra.

PROMJENE U MILENINOM PONAŠANJU

Milenini roditelji su primijetili promjene u njenom ponašanju, u trenucima kada je prolazila kroz najteži period, ali im razlog nije bio ni na kraj pameti.

"Ona je obožavala Mikinu školu. Tamo je bila sa sebi sličnom djecom, osećala je da tu pripada. Obožavala je časove i nikad ih nije propuštala. Iznenada, ona je u drugom polugodištu četvrtog razreda gimnazije postala puntovna, razdražljiva i svađalački nastrojena. Potpuno suprotno od svega što je do tada bila", kaže Milenina majka i navodi da su ona i suprug sve opravdavali fazom u odrastanju.

ŠOK, BOL, TUGA I BIJES

Poslije nekog vremena usledilo je bolno otrežnjenje. "Kada je Milena konačno rekla da ju je Mika zlostavljao, srušila sam se na pod bukvalno. Sjećam se svakog detalja. Kada je izgovorila to da sam osetila neopisiv bijes, bol i tugu, sve u jednom danu. Da sam ga srela tada, svašta bih mogla da mu uradim. Sve je godinama nosila sama na duši", ističe Aleksandra.

Stefan je za sve saznao nešto kasnije.

"Uhvatio sam se za glavu i zanijemio sam. Milena me je pitala nešto. Htjela je valjda da zna da li sam dobro, ali reči nisu htjele iz usta. Nisam mogao ništa da izustim. Kada sam se pribrao, pitao sam zašto nam ovo sve nije rekla. Mjesec dana nakon što sam saznao sve detalje užasa nisam mogao o tome da govorim", navodi Stevan Radulović.