Beogradski Prajd održava se danas u centralnom dijelu srpske prijestonice, pod jakim nadzorom policije i uz zatvaranje ulica.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Beograd Prajd je počeo u 16 sati u parku Manjež. Na ulicama je već od poslijepodneva bio veliki broj ljudi koji su se uputili ka Manježu, ali i dosta policije koja obezbjeđuje skup.

Zatvorene su ulice Gavrila Principa, Balkanska, Admirala Geprata, Kneza Miloša i Terazije sa okolnim prilazima. Šetnja je počela iz parka Manjež oko 17:15 časova.

Odatle se nastavila sljedećom trasom: Nemanjina (do Vlade Srbije), Kneza Miloša (do Londona), Kralja Milana (pored Prajd Info Centra, do Igumanove Palate), Trg Nikole Pašića (Pored Narodne Skupštine Srbije i Skupštine Grada), Kneza Miloša (do Vlade Srbije), Nemanjina (nazad do Parka Manjež).

