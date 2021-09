Bivši predsjednik Predsedništva SFRJ primljen je u bolnicu s obostranom upalom pluća.

Borisav Jović (93), nekadašnji predsjednik Predsjedništva SFRJ i visoki funckioner SPS preminuo je danas od kovida u VMC Karaburma. "Jović je, posle duge borbe s kovidom, preminuo dana u 15:15 u VMC Karaburma", rekao je izvor za Kurir.

Podsjetimo, Jović je vodio bitku za život u VMC Karaurma gdje je smješten s obostranom upalom pluća izazvanom kovidom.

Jović je rođen 29. oktobra 1928, bio je predsjednik Predsjedništva SFRJ pred raspad države i potom visoki funckioner SPS. Studirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, diplomirao 1952. a doktorirao 1965. godine.

Tokom karijere bio je na različitim visokim državnim funkcijama, uglavnom iz oblasti društveno-ekonomskog razvoja. Bio je ambasador SFRJ u Italiji u periodu od 1975. do 1979. Godine 1983. je izabran za potpredsjednika Skupštine Srbije.Od 1988 do 1989 je bio Predsjednik Skupštine SR Srbije.

28. marta 1989. godine izabran je za predstavnika Srbije u Predsjedništvu SFRJ. Bio je potpredsjednik Predsjedništva SFRJ od 15. maja 1989. do 15. maja 1990. a potom predsjednik Predsjedništva SFRJ od 15. maja 1990. do 15. maja 1991. Uveče 15. marta 1991. podnio je ostavku nakon što Predsjedništvo SFRJ na sjednici od 12. do 15. marta 1991. kao Vrhovna komanda Oružanih snaga SFRJ nije odobrilo predlog Štaba Vrhovne komande Oružanih snaga o uvođenju vanrednog stanja u zemlji, ali Narodna skupština Srbije nije prihvatila njegovu ostavku.

Bio je predsjednik Socijalističke partije Srbije od 24. maja 1991. do 24. oktobra 1992, što je prethodno bio Slobodan Milošević koji je formalno otišao s te funkcije (ali je nezvanično zadržao presudni uticaj u njoj) jer po Ustavu nije mogao istovremeno da bude predsjednik SPS-a i predsjednik Srbije. Kada se Milošević zvanično vratio na čelo stranke, Borisav je postao potpredsjednik SPS-a i ostao na toj funkciji do kraja novembra 1995.