Policija je u Beogradu uhapsila N. K. (49) koji se sumnjiči 5. septembra ove godine zaustavio maloljetnicu, tražio od nje da budu u vezi i upućivao joj riječi seksualne sadržine. Njena majka otkrila detalje.

"Komšija N. K. (49), koji moju ćerku (15) poznaje otkad je bila mala, mjesecima je napadao dijete, a poslednji put, prije tri dana, ona je uspjela telefonom da snimi gadosti koje joj govori! Nakon što smo ga prijavile policiji, pokušao je da nam benzinom zapali kuću!", ispričala je za "Kurir" majka djevojčice (15) koju je u nedjelju uveče u jednom naselju na Čukaričkoj padini napao komšija. N. K.

On joj je prišao ispred jednog supermarketa, zagrlio je, dodirivao i ubjeđivao da imaju seksualne odnose, a čak joj je rekao: "Mala, znaš da ćeš kad-tad morati da mi daš". Preplašena djevojčica se oslobodila, otišla kući i požalila majci, s kojom je prijavila nasilnika. Međutim, kada je čuo šta se desilo, N. K. je pokušao da im zapali kuću, posle čega je i uhapšen.

"Dijete mi je van sebe, a i ja sam. Ona nam se na N. K. nikada nije žalila, a tek sam na drugom razgovoru u policiji čula šta joj je sve radio i koliko dugo je to trajalo. Ćerka se plašila i nije smjela da nam ispriča da je komšija od kog smo kupili kuću napada po ulici", priča majka djevojčice.

"Mi smo i sada u strahu, čovjek se popeo na brdo i kroz šumicu došao, pokušao da nas zapali. Plamen je bio pet metara, okolo je bilo i djece, dobro niko nije stradao. Srećom, u dvorištu smo imali pijesak koji je ostao od renoviranja njene sobe, pa smo ugasili plamen, a došli su i vatrogasci", dodaje sagovornica.

Sagovornica objašnjava da je N. K. njenu ćerku napao na prometnom mjestu, ali je to uradio diskretno. "Prišao je polako, govorio potpuno mirno, da ljudi sa strane možda i nisu mogli da posumnjaju šta se dešava. Ćerka mi je ispričala da se nekako snašla, upalila telefon u džepu i snimila dio grozota koje joj je govorio, ali da se sve vrijeme tresla i razmišljala šta će joj uraditi ako ukapira da snima. Nevjerovatno kako je hladnokrvno i polako izgovarao gadosti", ističe majka.

Već robijao

Kako navodi, N. K. poznaju godinama, a znali su i da je ranije robijao. - On je u kraju poznat kao opasan čovjek, pričalo se da je bio u zatvoru zbog tuča i silovanja, a sada nam je to potvrđeno. N. K. stanuje u drugom delu Padine, u šumi je digao kuću, a u tom naselju svi zaziru od njega jer je ogroman, krupan, prijeke naravi i sklon tuči. Ma, on je strašan čovjek, ima pogled bolesnika", kaže majka.

"Tek sada sam čula da je on ispred tog marketa pio i dobacivao ženama, te da su ga neki tukli i zbog toga. Navodno je uznemiravao i ljude koji žive u zgradama", dodala je ona.

N. K. je navodno tokom hapšenja bio mrtav pijan, a na saslušanju je sve negirao. Pravdao se da je bio pijan i da se ne sjeća da je dobacivao tinejdžerki, niti da je pokušao da joj zapali kuću.

Mjesecima živjela u paklu

Napadnuta djevojčica, kako kaže majka, ove nedjelje nije išla u školu.

"Ona i sad spava u sobi, mnogo je potresena. Nismo je slali u školu, a moraćemo da je vodimo i kod psihologa, jer je dijete mjesecima živjelo u paklu. Nije mi jasno zašto nije ispričala ništa ocu i meni", pita se majka i dodaje da se boje šta će se desiti kada N. K. izađe na slobodu.

Kupili kuću od napasnika

Majka djevojčice kaže da su oni prije nekoliko godina kupili kuću od N. K.

"On se odselio u Prokuplje jer je rodom iz tog kraja i živio tamo dvije godine, a suprug i ja smo sa ćerkom došli ovdje, renovirali i sredili. Muž mi je kamenorezac, ja prodajem polovnu robu i sekundarne sirovine, vrijedni smo i radni ljudi, dijete nam ide u školu", priča majka.