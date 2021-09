Uroš Stefanović (27) ubijen je sinoć u pucnjavi u Novom Sadu. Bio je MMA borac, a takmičio se i u drugim veštinama.

Na društvenim mrežama brojni sportisti i prijatelji opraštaju se od Uroša Stefanovića (27), MMA borca koji je ubijen u sačekuši koja se sinoć dogodila na Detelinari u Novom Sadu kada je, kako se sumnja, pokušana likvidacija Gorana Kovačevića Goranca, muškarca dobro poznatog policiji.

Stefanović je radio kao telohranitelj Goranca i u pucnjavi je skočio da ga zaštiti i to je platio glavom. Prijatelji ubijenog MMA borca i sportiste kažu da je Stefanović uvek važio za "odvažnog, dobrog i poštenog momka".

"Uroš je bio divan dečko. Izuzetno dobar prijatelj i cenjen borac. Bio je multitalentovan i mogao je imati svetlu budućnost. Bio je vrstan rvač, a ni džudo ni brazilski džiu džicu mu nisu bili strani tako da ga je njegov multitalenat za borbu doveo do toga da postane MMA (mešovite borilačke veštine) borac. On je 2018. godine dobio zvaničnu licencu za fizičko obezbeđenje i od onda je radio kao telohranitelj. To mu je praktično bio dodatni izvor prihoda da bi mogao da se posveti vežbanju", pričaju njegovi prijatelji iz kluba.

Kažu i da se Stefanović nikada nije bavio nikakvim "mutnim" radnjama niti da ima bilo kakav dosije, kao i da je njegova jedina veza sa kriminalom bila upravo to što je čuvao Goranca.

Njegov prijatelj i momak sa kojim se borio i sa kojim je trenirao Radovan Rašo Obradović, opraštajući se od Stefanovića napisao je na svom fejsbuk profilu:

"Momak koga sam voleo, sa kim sam trenirao i radio je otišao. Zauvek će biti u mom srcu jer je bio jedan od retkih, srčan, hrabar i beskrajno dobar i pošten. Najiskrenije saučešće porodici. Ovaj gubitak je nenadoknadiv. Voli te brat zauvek."