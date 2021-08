Tri dana su ga držali u stanu, mučili i zlostavljali. Planirali su da traže otkup njega od 150.000 eura.

Izvor: AdriaMedia Tv/Printscreen

Pripadnici beogradske policije i Službe za borbu protiv organizovanog kriminala (SBPOK) za manje od 72 sata rasvetlili su otmicu Beranca Filipa Golubovića (25) i uhapsili trojicu kidnapera. Lisice su, u utorak uveče u Novom Sadu, stavljene Milošu Goluboviću (44), dok su istovremeno, u naselju Borča, nadomak, Beograda, privedeni Aleksandar Jovanović (31) i Filip Cvetanović (30), koje je policija zatekla u kući sa žrtvom.

Osumnjičeni se terete da su 21. avgusta 2021. godine u večernjim satima namamili mladog Beranca, na silu ga ugurali u automobil i odvezli u jedan stan u Borči. Tri dana su ga držali u stanu, mučili i zlostavljali. Planirali su da traže otkup njega od 150.000 eura. Međutim, spasila ga je policija.

"Sumnjamo da se ova trojka prethodno dočepala Filipovog druga, od koga su uz prijetnju silom tražili da ga pozove na telefon i da mu kaže da dođe do jednog lokala u Bulevaru Zorana Đinđića u Novom Beogradu", - navodi sagovornik upoznat sa istragom.

"Ovaj je prvo odbijao, a onda ga je pozvao. Mladi Beranac je jedva došao, ali nije znao ni šta ga je snašlo, a već je završio u automobilu i prebačen je u štek-stan."

Nedugo nakon kidnapovanja, policiju je pozvao Filipov drug i prijavio otmicu. Ime otetog Beranca je vrlo dobro poznato policiji, a pojavljivalo se i u medijima. Posumnjalo se da li je reč o klasičnoj otmici uz otkup ili o planiranom ubistvu.

"Filip je ubrzo lociran i krenulo se u njegovo oslobađanje. Na njemu su bili vidljivi tragovi zlostavljanja, a pored njega su zatečeni Cvetanović i Jovanović. Čovjek za koga se sumnja da je sve to osmislio, "pao" je u Novom Sadu. Navodno, postoji neki dug od 100.000 eura koju Miloš potražuje od porodice Golubović, pa je htio uz pomoć Filipa da dođe do tih para, ali i plus još 50.000 eura. Ta priča se sada provjerava", ispričao je izvor.

Miloš Golubović i dva saučesnika su tokom dana ispitivana u prostorijama beogradske policije, gdje je obavljena i njihova identifikacija. Nešto ranije određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo otmica, oni će, uz krivičnu prijavu, u četvrtak biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Filip Golubović je hapšen u Beogradu prošle godine. Tada je kod njega pronađen pištolj i oko 30 grama kokaina.

On je rodom iz Berana, a dovodi se u direktnu vezu sa nestankom Gorana Mihajlovića iz Resnika 1. aprila 2019. godine. On ga je poslednji put vidio, a kako se sumnja i namamio mladića. Mihajloviću se od tada gubi svaki trag. Prema nekim informacijama, njegov nestanak povezan je sa kriminalnom ekipom Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.