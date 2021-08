Leskovčanin Nikola Stevanović Kole (26) tragično je preminuo u ponedeljak u Skoplju, nakon što se 12 dana borio za život. Stevanović je sa doka pogrešno skočio u Ohridsko jezero i slomio vrat i šesti kičmeni pršljen, jer je udario glavom o dno.

Izvor: Facebook/Printscreen/Nikola-kole-Stevanović

Nikolin poslodavac Nebojša Stojković, vlasnik jedne destilerije u Leskovcu, kaže da je bio sa njim u trenutku kada se odigrala nesreća i da su s još jednim kolegom svratili na Ohridsko jezero kako bi se odmorili i okupali.

"Tog dana išao sam sa Nikolom i još jednim radnikom Jovicom do nekoliko veleprodaja u Ohridu da bismo im odneli uzorke naših rakija jer tamo treba da ih izvozimo. Kada smo to završili Nikola i Jovica su hteli malo da se okupaju pa smo otišli na plažu kod Svetog Nauma. Dok su se kupali ja sam bio u restoranu. Onda sam ih pozvao da ručaju pa da posle toga nastave sa kupanjem. Došli su i ručali, a Nikola je prvi završio i otišao na dok koji je od nas bio udaljen oko 10 metara. Kad ga je Jovica ugledao rekao je: 'Eno ga Nikola skače'. Mi smo to videli, ali nismo i da je potonuo, pa smo pomislili da je otišao s druge strane i čekali smo da vidimo da li će opet da skoči", opisuje Stojković.

On je dodao da je nakon skoro tri minuta čuo vikanje ribara koji su videli Nikolino telo koje je plutalo pored doka.

"Visok je oko metar devedeset, a tu je voda duboka oko metar i po. Izgleda da je udario glavom o dno. Videli su ga pecaroši kako pluta i dozivali su pomoć. Mi smo potrčali do plaže gde su ga ribari već izvukli, a jedna doktorka iz Makedonije je počela da ga reanimira dok mu je druga žena pumpala vazduh. Doktorka nije htela da odustane i to je trajalo 10 minuta, a meni čitava večnost jer je to moje dete. Kad je odjednom udahnuo to je bila najveća sreća u mom životu. Tada je stigla i hitna i odvezli su ga u ohridsku bolnicu gde su ustanovljeni prelomi vrata i šestog pršljena. Odatle je hitno prebačen u Skoplje na operaciju gde su svi zaposleni dali sve od sebe i bio je stabilizovan nakon intervencije", objašnjava Nikolin poslodavac.

Ubrzo zatim, nastupile su komplikacije usled kojih je mladić je pao u komu. On je stavljen na respirator.

"Posle 12 dana izgubio je bitku za život iako smo svi verovali da će pobediti. Posle obdukcije su rekli da je povreda vrata bila kobna. Tog dana sam došao iz Leskovca da ga posetim i čuo sam najgoru vest. Svaki drugi dan sam putovao do Skoplja dok su njegove majka, sestra i devojka sve dane bile uz njega. Sada smo svi tu i sredili smo sve papire u ambasadi pa krećemo u Leskovac za sat vremena jer je sahrana danas. Držimo se kako znamo i umemo", kaže Stojković.