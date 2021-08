Rašid Sakić je zbog ubistva robijao 12 godina, a sada ga traže za drugo krivično djelo.

Izvor: Instagram/printscreen/Kurir.rs

Rašid Sakić, poznatiji kao Ćelo, uhapšen je sinoć u Beogradu, kada je policija u potjeri zaustavila "golf". Ćelo je sjedio na mjestu suvozača, ali su mu lisice na ruke stavljene jer je protiv njega raspisana policijska potjernica.

Ćelo je Sinanov sin iz prvog braka, koji je od tinejdžerskih dana imao problema sa zakonom.

U podužem dosijeu, Rašid Sakić ima krivična djela posjedovanje i prodaja droge, razbojništvo, nasilno ponašanje, ali i ubistvo Dragoljuba Despotovića Drajinog.

Sakić je proglašen krivim što je 22. maja 2002. u Loznici, sa umišljajem ubio Despotovića. On je prišao, nazivao ga pogrdnim imenima i odmah započeo tuču sa Despotovićem. U toku tuče ispalio je više hitaca iz svog pištolja. Jedan od metaka pogodio je Despotovića, nanijevši mu povrede usled kojih je odmah preminuo.

Sakić je zbog ovog ubistva bio osuđen na 12 godina zatvora, koji je izdržavao u Padinskoj Skeli.

Poslednji put je uhapšen u januaru 2019. godine zbog sumnje da je u centru Loznice s prijateljem Milanom C. (36) pretukao i opljačkao krojača V. M. (34). Posle hapšenja određen mu je pritvor, u kom je bio sve do sredine avgusta, kada je prebačen u kućni zatvor s nanogicom. On je tada osuđen na sedam mjeseci kućnog pritvora.

Rašid je oduvijek bio u jako lošim odnosima sa porodicom Sakić, ali situacija je kulminirala nakon smrti pjevača Sinana Sakića. Poslednji sukobi su izbijali zbog spora oko nasledstva, zbog čega Sabina Sakić i sumnja da je Rašid podmetnuo požar u porodičnu kuću pokojnog pjevača u Loznici.

Ranije je protiv njega Sinanova supruga Sabina podnijela i krivičnu prijavu zbog pretijećih poruka i poziva koje joj je, kako kaže, Ćelo upućivao još od oktobra 2019. godine. Rašid je od tog trenutka prijetio ubistvom i njenoj ćerki Đulkici, inače svojoj polusestri, uz neprestane prijetnje maćehi.