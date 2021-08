Hrvatski policajci zatekli su jeziv prizor u Novom Zagrebu u naselju Dugava.

Izvor: Profimedia

Prema pisanju hrvatskih medija, pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima, u novozagrebačkom naselju Dugava je usmrćen Stipe R (38), zbog čega je uhapšen Ivan Š (25).

Za ovaj zločin saznalo se sasvim slučajno kada su policajci u Dugavama zatekli vidno rastrojenog i krvavog Ivana Š. za kojeg su najpre mislili da je žrtva napada, a ispostavilo se da je on osumnjičen za ubistvo muškarca (38) u podstanarskom stanu iz kojeg je tek izašao.

Ubrzo je u ulicu stiglo policijsko pojačanje i ekipa za koja je punih 12 sati izuzimala tragove sa mesta zločina, razgovarala sa stanarima zgrade i tražila eventualne svedoke. Inače, policija je pozvala i vlasnike stana koji su pre nekoliko godina iznajmii jednom od učesnika obračuna.

"Možete li da verujete da nikakvu buku ili vapaje u pomoć nismo čuli? Kad sam se vratila kući oko 23 sata, u tom je stanu bio mrak. Kako stanujem na višem spratu, ispred vrata tog stana bile su cipele. To me začudilo jer ih nikad pre toga nisam videla. Stanar u tom stanu vozi taksi, koliko sam primetila, a kako se kroz stan menjaju podstanari, ne znam da li je taj drugi muškarac navratio u prolazu ili se i on uselio kako bi podelili troškove stanarine. Jutro posle na stepeništu sam videla užas, a krajičkom oka, dok sam izlazila, videla sam mrtvo telo na leđima u hodniku odmah uz ulazna vrata. Bolje bi bilo da nisam pogledala, jer su komšijina vrata, tepih i deo zida isprskani krvlju," opisala je za "Jutarnji" pod vidnim šokom jedna stanarka zgrade.

Prvi komšija iz stana pored kojeg se dogodio zločin takođe je uočio cipele ispred vrata, a nakon komešanja na stepeništu, koje se čulo, i zvonjave pogledom kroz špijunku uočio je muškarca koji je bio okrenut leđima.

"Ne znam da li je bio krvav jer se u tom trenutku to nije videlo, ali moram priznati da me je bilo strah. Imena tih mladića niko od nas ne zna. Ubrzo je policija došla u zgradu. A kad sam pogledao kroz prozor, izvodili su, ruku pod ruku, mladića koji se držao za glavu i jedva hodao. Ne znam što se u stanu događalo jer se ništa nije čulo. Podstanar je taksista i uvek je pozdravljao i činio nam se kao vesela osoba. Ipak, sa njim nismo ulazili u neku komunikaciju,"otkrio je drugi sused.