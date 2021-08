Jedan od dvojice Srba koji su bili u Kabulu kada su talibani osvojili grad, Aleksandar Cvejić, ispričao je kako je protekla njihova evakuacija, koja je trajala od nedelje do srede, kad su konačno stigli u domovinu.

Našli su se u toj situaciji jer nisu bili puno informisani, kao i jer su imali sve garancije da je tu bezbedno, počinje svoju ispovest Cvejić i u detalje opisuje kako je izgledalo pakleno bekstvo iz grada koji se faktički nalazi u ratnom stanju.

"Prijatelj naš iz EU, inače Hrvat po nacionalnosti, javio nam je da uopšte nije bezbedno i da su talibani ušli u taj deo Kabula gde smo mi bili, pošto je tu odmah bila predsednička palata, i javio nam da su talibani došli na pregovore", kaže Cvejić.

"Ja i moj prijatelj Marko (Pribak) odmah smo se spakovali, krenuli smo da se evakuišemo, kad smo izašli na ulicu tu je bilo puno talibana jer su obezbeđivali taj deo terena, jer je tu predsednička palata. Rekao nam je da dođemo do vojnog aerodroma gde će on da nam obezbedi prolaz, znači kad smo tu na aerodromu bezbedni smo, pa ćemo da vidimo za let. On bi pokušavao da nas ubaci sa njim na let. Kad smo došli stotinak metara od kapije, tu je bila već masa ljudi i nismo mogli kolima da prođemo. Onda smo mi uzeli svoje stvari, prošli kroz masu i došli do kapije, ali marinci su već zauzeli tu kapiju i nismo mogli da uđemo u taj deo vojnog aerodroma", priča Cvejić. Dodaje da je prijatelj Hrvata koji im je pomogao trebalo da ih pusti, "ali nije mogao zbog Amerikanaca koji su kontrolisali taj deo".

"Rekao nam je da sednemo tu i da će da nas puste u toku večeri. Posle 45 minuta rekao je da nema šanse da nas puste te večeri, nedelja je bila. Rekao je da je zvao prijatelje iz hotela na aerodromu i da će da nas prime u hotel, da tu budemo tu noć i sutradan će da nas puste. Stvarno su nas primili, tamo su bila, dakle, dva Srbina, dva Hrvata, dva Bosanca, jedan Britanac i jedan iz Švedske", otkrio je Cvejić.

On kaže da su tu noć proveli u hotelu, gde su dobili hranu i smeštaj, a kada su sutradan krenuli ka vojnom delu aerodoma, „desilo se to što se desilo, na aerodrom je upalo 6.000 civila, na kraju su došli talibani da to srede, očistili su taj deo civila, ali smo mi ostali zarobljeni u tom hotelu“.

"Rekli su nam da čekamo, ako krenu da se branimo, ako ne, da vidimo šta će naša ambasada da uradi, mi smo stalno bili u kontaktu sa Sinišom Pavićem (otpravnik poslova ambasade Srbije u Indiji koji je nadležan i za Avganistan), sa njim je bio moj prijatelj u kontaktu, a ja sam bio sa zamenikom (ministra spoljnih poslova Nikole) Selakovića i sa Aleksandrom Mihajlović iz Gračanice, oni su nam mnogo pomogli da nas stave na spisak, davali su nam moralnu podršku. Kod svih zemalja sveta bili smo na spisku za evakuaciju – i kod Nemaca, i kod Amerikanaca i kod Britanaca, znači kod svih", navodi on.

Kaže i da je sa njima bio jedan Britanac:

"Britanska vojska je ušla, izgurala je taj kordon talibana, ušli su u kamp da bi evakuisali svog građanina, razgovarali smo s njima, oni su rekli da neće ni nas da ostave, ali da prvo moraju da evakuišu svog građanina, da je takva procedura, pa da tek onda prave spiskove za nas, da šalju u Britaniju, da se tamo odobri, pa tek onda da nas evakuišu".

"Mi nismo imali vremena za čekanje, jedan Bosanac je bio šef obezbeđenja u hotelu, celu noć je gledao na kamerama šta se dešava na ulici kojom smo jedino mogli da dođemo do tog vojnog dela aerodroma. Nismo znali čiju vojsku da čekamo, jer nismo znali koja će doći. Predložio nam je da sednemo u blindirano vozilo i da krenemo na sopstvenu odgovornost, što smo mi i uradili. Otvorili su vrata od tog hotela Avganistanci, prošli smo pored talibana na nekih pola metra, rečeno nam je da će možda da pucaju na nas, da nam prete, ali da na to ne obraćamo pažnju, da idemo, nema zaustavljanja, pa šta god da se desi", seća se Cvejić kako su uspeli da se izvuku iz Kabula, nad kojim su u nedelju talibani preuzeli kontrolu, nakon što su pre toga osvojili najveće gradove u zemlji, a predsednik Avganistana Ašraf Gani pobegao.

Cvejić i Pribak su nemačkim vojnim avionom prvo evakuisani u Taškent, odakle su prebačeni u Nemačku, a zatim i u Srbiju. Aleksandar Cvejić je stigao u Gračanicu, gde su mu supruga i dete, u četvrtak uveče.

