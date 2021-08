Atmosfera je bila korektna i zajednička je ocjena bila da je u to vrijeme postignut napredak, proglašeno je primirje, naveo je šef srpske Skupštine

Izvor: Kurir

Srbija je prije nekoliko godina u Beogradu organizovala mirovne pregovore između Avganistana i talibana! Pregovore je, po dozvoli predsjednika države Aleksandra Vučića, organizovao tadašnji šef diplomatije, a danas predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić!

Kako otkriva Dačić, prvi put nakon nekoliko godina, pregovori su organizovani u nekoliko navrata.



- Tri puta su dolazili, ja sam im bio domaćin, a na video-vezi je bio aktuelni predsjednik Avganistana. Ovdje su bili predstavnici Savjeta za mir Avganistana i neki predstavnici talibana, odnosno njihovih frakcija. Ovdje su razgovarali tri puta, ali kasnije su to preuzele velike sile. Kad su vidjele da mi to radimo, rekle su: "Mi ćemo to da uradimo u Dohi, u Kataru." Rezultat se vidi - ispričao je Dačić.





Srbija se, kako je rekao, nije miješala u te pregovore.

- Atmosfera je bila korektna i zajednička je ocjena bila da je u to vrijeme postignut napredak, proglašeno je primirje - kazao je Dačić za Pink.

Dodao je da je Srbija kao domaćin tih mirovnih pregovora sebi napravila dobru priču sa Avganistanom, u smislu da im je zahvalna i jedna i druga strana.

- Do danas nisam nikad nigde pričao o tome, jer smo se dogovorili da to bude tajna, odnosno da se ne objavljuje da se ne bi rušili pregovori - objasnio je Dačić.

Inače, govoreći o aktuelnim dešavanjima u Avganistanu, Dačić je rekao da Srbija "nema razloga da smatra da je prošli režim bio bolji prema njima nego što će biti neki novi".

- Pod dominacijom Amerike, marionetski režim u Kabulu među prvima je priznao Kosovo kao nezavisno, jer im je to bio domaći zadatak i pitanje je da li bi to uradio neki drugi tamošnji režim. Zapadna hemisfera je doživjela šamar u Avganistanu, nisu očekivali da se sve ovo desi, ovo što gledamo - rekao je Dačić.

Zaključio je da je u Avganistanu, u prisustvu NATO snaga, sto puta povećana proizvodnja heroina, navodeći da se, između ostalog, tako finansira talibanski pokret.

Činjenica da je Srbija posredovala u ovim mirovnim pregovorima ne iznenađuje karijernog diplomatu Zorana Milivojevića.

- Srbija u ovom trenutku na ovim prostorima jedina ima kapacitet u političkom smislu da može da posreduje u različitim vrstama pregovora zato što ima politički nezavisnu i vojno neutralnu poziciju i zato što održava dobre odnose sa svim najvažnijim faktorima u svijetu. Treba podsjetiti i na razgovore između Amerike i Ukrajine, odnosno SAD i Rusije o Ukrajini, kada je Srbija takođe bila posrednik - ocjenjuje Milivojević za Kurir.