Proslavljeni ratni izvještač Miroslav Lazanski imao je brojne anegdote iz svoje duge i uzbudljive karijere, a jedna u vezi sa rumunskim diktatorom mu je posebno ostala u sjećanju...

Izvor: Youtube/Screenshot/Jutarnji Program TV HAPPY/profimedia

Miroslav Lazanski preminuo je 4. avgusta u 71. godini u svom domu u Beogradu od posledica srčanog udara. U svom životu bavio se različitim političkim i vojnim temama, a svaki njegov tekst izuzetno je popraćen - jedan će zauvijek ostati u istoriji.

Ono što je poznato je da je rumunski predsjednik i diktator Nikolaje Čaušesku prije smrti poslednji intervju dao upravo pokojnom ratnom novinaru Miroslavu Lazanskom. Tada mu je, otkrio je Lazanski prije nekoliko godina, rekao nešto što će zauvijek pamtiti...

"Ja sam 1989. godine bio poslednji novinar koji je intervjuisao Nikolaja Čaušeskua za zagrebački 'Danas" kad sam za njih radio. Razgovarao sam sa njim u avgustu mjesecu u njegovoj ljetnjoj rezidenciji i rekao sam mu: 'Imam utisak da vas je Gorbačov pustio niz vodu", a on kaže: 'Da, to je tačno. Pustili su me. Sovjetski savez me je pustio niz vodu'", pričao je ovu anegdotu Lazanski, pa dodao:

"Pitao sam ga da li mogu ja da to napišem u intervjuu, a on kaže: 'Ne, nemojte. Mi smo još uvijek socijalistička porodica, prljave stvari se nikada ne iznose van porodice'", otkrio je on.

Razočaran vilom predsjednika

Miroslav Lazanski je prethodno pričao kako se bio razočarao izgledom ljetnje rezidencije nedaleko od Bukurešta, a otkrio i da je ubijeni rumunski predsjednik bio paranoičan i imao fobije.

"Razočarao sam se, jer sam očekivao raskoš o kojoj su svi pričali, a zapravo je oko mene bio socrealizam, kao da sam ušao u neko sindikalno odmaralište. Bio sam nervozan, jer nisam smio da unesem svoj kasetofon i fotoaparat. Uoči sastanka sam slučajno posjekao prst na koverti i Rumuni su počeli da se hvataju za glavu, jer je Čaušesku imao fobije. Njega je Fidel Kastro, recimo, uvjerio da će ga CIA otrovati pomoću odjeće, i specijalne jedinice vojske su svaki dan šile cjelokupnu garderobu. Bio je veoma vitalan za svoje godine, pričao sam sa njim dva časa i petnaest minuta, intervju je bio dobar", pričao je Lazanski, a nakon Nikolajeve smrti se šalio da mu je "propalo ljetovanje", jer mu je bio obećao odmor u njegovoj vili na Crnom moru.

Nikolaj Čaušesku

Izvor: YouTube/Printscreen/ Avocatul Poporului

Užasan kraj Čaušeskua i njegove supruge Elene

Iste godine kada je Lazanski razgovarao s njim, samo 22. decembra 1989. Čaušesku je sa suprugom Elenom helikopterom pobjegao iz Bukurešta, najprije u njegovu rezidenciju u Snagovu, a odatle u Trgovište, gdje ih je uhvatila lokalna policija. Nakon nekoliko sati čekanja (vjerovatno dok policajac na osnovu vijesti sa radija nije zaključio koja opcija ima više šansi za pobjedu), predati su vojsci. 25. decembra vojni preki sud osudio ih je na smrt po raznim optužbama, od nelegalnog bogaćenja do genocida. Strijeljani su u Trgovištu. Prije nego što su ubijeni, Čaušesku je otpjevao dio "Internacionale" i rekao da će istorija pokazati da je on bio u pravu. Njegova supruga vikala je prisutnima da idu dođavola.

Suđenje i izvršenje kazne su snimljeni video-kamerom. Snimak je munjevitom brzinom obišao svijet, a rumunska televizija ga je prikazala nekoliko dana kasnije.

Grob Čaušeskuovih, zvanično, ne postoji. Na grobnici gdje su sahranjeni stoje imena dva generala sa datumom smrti koji odgovara datumu smrti bračnog para Čaušesku. Država je odbila sve zahtjeve porodice i sledbenika da se posmrtni ostaci prenesu u neki mauzolej ili crkvu i da im se grob obilježi.

Mjesto gdje je strijeljan bračni par Čaušesku u Trgovištu otvoreno je za posjete turista.