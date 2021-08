Istraga o nestanku Ljubomira Lainovića (22) kome se svaki trag gubi avgusta 2020. krenula je u potpuno suprotnom pravcu, jer je srpska policija došla do operativnih saznanja da su Lainovića, likvidirali njegovi šefovi Veljko Belivuk i Marko Miljković, piše Kurir.

Zbog toga su srpski policajci zatražili pomoć stranih kolega, prije svega iz Španije, koja se pominje kao zemlja u kojoj je Lainović likvidiran, navodi Kurir.

Iako je imao samo 22 godine kada je nestao, mladi Lainović, inače sin jednog od viđenijih kriminalaca devedesetih, Branislava Lainovića Dugog, imao je iza sebe dug spisak likvidacija koje mu se stavljaju na teret.

- On se dovodi u vezu sa dva napada u Grčkoj koji su praktično obezglavili suparnički škaljarski klan. Prvo su u Atini u januaru 2020. godine u restoranu likvidirani visokopozicionirani Škaljaraca, Igor Dedović i Stevan Stamatović. Oni su sjedjeli u restoranu sa suprugama i djecom, kada su upala četvorica napadača naoružana automatskim oružjem. Oni su dvojici Škaljaraca ispalili rafale u glavu i grudi pred ženama i djecom i nestali u mraku - navodi izvor Kurira.

U julu iste godine, na Krfu, pronađena su tijela još dvojice krupnih igrača, Alana Kožara i Damira Hadžića, ispred jedne luskuzne vile. Ovoj dvojici Škaljaraca, koji su putovali pod lažnim imenima, protivnici su nekako ušli u trag i likvidirali ih. Po čaurama i načinu izvršenja, grčka policija je posumnjala da iza ovog napada stoji ista ekipa koja je izvršila masakr u atinskom restoranu.

Ljubomirovog oca ubili Zemunci

Ljubomir Lainović je sin Branislava Lainovića Dugog (45), koji je surovo likvidiran ispred hotela "Srbija" u Ustaničkoj ulici u Beogradu 20. marta 2000. godine. Taj atentat izvršili su pripadnici zemunskog klana. Lainović, koji je bio jedno vrijeme i komandant Srpske garde posle pogibije Đorđa Božovića Giške, stajao je na ulici i telefonirao kada mu je atentator prišao sa leđa i ispalio mu metak u potiljak. Branislav Lainović ostao je mrtav na mjestu. Kasnije se ispostavilo da su ovo ubistvo izvršili članovi zemunskog klana, a Miloš Simović je osuđen kao direktni izvršilac, navodi Kurir.

Srpska policija je došla do saznanja da je oba napada navodno izvela ekipa navijača iz Srbije, a jedno od prvih imena koje se pominjalo je upravo Ljubomir Lainović.

To se slagalo sa informacijama da se mladi Lainović nalazi baš u toj zemlji, a u svom iskazu to je potvrdio i Bojan Hrvatin, uhapšen pripadnik klana Belivuk-Miljković i najbolji kandidat za svjedoka saradnika. On je takođe pomenuo Ljubomira, ali zbog jedne druge surove likvidacije - ubistva Ljubomira Markovića Kiće, jednog od vođa navijčake grupe FK Partizan "Alkatraz". Kića je ubijen u Ulici Grčića Milenka u novembru 2019. godine.

- Da bi zauzeli to mjesto na tribini, Miljković je bio ubeđen da mora da se pomeri, da se smakne Kića, jer su Belivuk i Miljković smatrali da će tim zločinom na najbolji način da se zaplaše sve ostale frakcije na Partizanovoj južnoj tribin - izjavio je Hrvatin u tužilaštvu. Kao direktnog izvršioca imenovao je Ljubomira Lainovića. Pominjalo se da je Kićin ubica pobegao u Grčku.

Podgoričanin nestao kada i Lainović

U isto vrijeme kada je nestao Ljubomir Lainović izgubio se svaki trag i Podgoričaninu Savu Lopičiću (37). I njegova sudbina je ostala nepoznata a informacije su protivrečne. On je bio zadužen za logistiku u škaljarskom klanu i jedini u kontaktu sa Škaljarcima ubijenim u Atini, kao i a onima koji su likvidirani na Krfu. Ostalim članovima škaljarskog klana nije trebalo mnogo da zaključe da je on zapravo krivaca u njihovim redovima, a informacija o kretanju Igora Dedovića i Stevana Stamatovića, odnosno Alana Kožara i Damira Hadića, navodno su Kavčani platili čak milion eura. Po drugim pričama, neki od članova kavačkog klana odlučili su da uštede pa su Lopićića likvidirali i tako uklonili i nezgodnog svjedoka, piše Kurir.

Ljubomir Lainović je posle ubistava u Grčkoj, morao da nađe novo skrovište i otišao je u Španiju, jednu od omiljenih destinacija kako Škaljaraca tako i Kavčana. Tu mu se u avgustu 2020. gubi svaki trag.

Prve glasine koje su se pronijele u podzemlju je da su Ljubomira pronašli rivali iz škaljarskog klana. Navodno, osveta Škaljaraca za ubistvo "njihove braće" bila je surova, a prema tim pričama Ljubomir je surovo mučen, potom likvidiran, a tijelo je uništeno.

Ali, do policije su posle hapšenja grupe Velje Nevolje i Marka Miljkovića došle nove, potpuno drugačije informacije. Naime, iza ubistva stoje upravo Belivuk i Miljković.

- Oni su Lainovića namamili pričom da treba da ga isplate za akcije u Atini i na Krfu. Umjesto da ga nagrade, svog najsmrtonosnijeg vojnika Belivuk i Miljković su ubili. Navodno, mladi ubica je počeo previše da priča i previše da se hvali u vezi brojnih ubistava koje je počinio i time je doveo u opasnost ne samo sebe, već cijelu organizaciju i tu je sebi potpisao smrtnu presudu. Pri tome, pošto je likvidacija Škaljaraca bogato plaćena, vođe su za sebe zadržali popriličnu sumu koja je bila namijenjena Lainoviću - navodi izvor Kurira. Onda je puštena priča da su taj zločin počinili Škaljarci.

Šta je istina, treba da utvrdi istraga, a srpska polcija je od kolega iz Španije zatražila informacije o mogućem boravku i kretnju Belivuka i Miljkovića u toj zemlji. Ne treba izgubiti iz vida da se Marko Miljković pokazao izuzetno lukavim u pravljenju planova za otmice i likvidacije i da je svoje žrtve često dovodio u zabludu, plasirajući lažne informacije i izmišljene priče, zaključuje Kurir.