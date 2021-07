Tužilaštvo za organizovani kriminal je podiglo optužnicu protiv Veljka Belivuka, Marka MIljkovića i pripadnika njhove kriminalne grupe, a pojedini članovi klana su detaljno opisali kako su se odvijali zločini u kući u Ritopek

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kriminalna grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koja je funkcionisala pod paravanom navijačke grupe Principi sve žrtve likvidirala je po istom modelu - mamili su ih na sastanke, odvozili u kuću u Ritopeku, gdje su mučeni i ubijani na najsvirepije načine, navodi se u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal.

Kako se sumnja, posle svakog ubistva koje je završavano tako što su žrtvama odsijecane glave i udovi, vađeni organi i meso odvajano od kostiju, a potom sve samljeveno, ostaci su bacani u Dunav, kako nikada ne bi bili pronađeni.

Isti model za sve

- Posle svakog ubistva u kući u Ritopeku mašina za mljevenje, kao i prostorija - bunker, detaljno su prani sonom kiselinom i varikinom. Tijela smo se rješavali tako da prvo odsiječemo glavu, potom noge i ruke, a onda se riješimo pluća i ostalih organa koje izvadimo. Skida se skalp s glave, od krupnijih kostiju se odvaja meso, kosti se lome, kao i djelovi lobanje, i sve to se prvo stavlja u korito, a onda u mašinu za mljevenje. Sve samljeveno ide u plastični, a potom u pleteni džak. Odnesi se do Dunava. Uđe se u vodu do pojasa sa džakom, jednim po jednim, sklapelom se isiječe dno džaka i sve se prospe u rijeku - priznao je i detaljno opisao poslednji uhapšeni pripadnik klana Bojan Hrvatin, koji je rešio da progovori i postane svedok-saradnik.

Njegov iskaz, dat odmah posle hapšenja, sastavni je dio optužnice protiv kriminalne grupe. U odbrani koju je iznio priznao je svoje učešće u ubistvima Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje i Lazara Vukićevića.

- Mi smo izvršavali zadatke koje su planirali i zadavali Veljko Belivuk, koji je koristio Skaj ime Soprano, i Marko Miljković, koji se na toj tajnoj aplikaciji zvao Kratos - potvrdio je on saznanja tužilaštva.

Dokazi na 332 strane Tužilaštvo za organizovani kriminal juče je podiglo optužnicu protiv Veljka Belivuka i Marka Miljkovića zbog sumnje da su organizovali kriminalnu grupu, čiji su članovi potom postali ostali optuženi i koja se sumnjiči za otmice, ubistva, trgovinu drogom i oružjem, kao i silovanje. Izvor Kurira otkriva da se može očekivati da ona u narednom periodu bude proširena jer se sumnja da ova kriminalna grupa ne stoji samo iza pet ubistava za koja su optuženi i pošto je svjedok-saradnik u tužilaštvu iznio saznanja i o drugim krivičnim djelima koja su izvršili članovi Belivukove i Miljkovićeve bande.

Milan Ljepoja, kako se sumnja, bio je poslednja žrtva klana. On je namamljen da 8. decembra 2020. dođe na sastanak tako što su mu pripadnici grupe ponudili na prodaju blindirani auto. Ljepoja, kako se navodi, nije znao s kim ide na sastanak, a izabran je kao žrtva jer su Belivuk i Miljković sumnjali da je organizovao pokušaj ubistva Radoja Zvicera, navodnog vođe kavačkog klana.

- Otišao sam i kupio kombinezone i nekoliko jakni za Ritopek. Kad sam stigao u Ritopek, Ljepoja je već bio u bunkeru, vezan lisicama, s rukama iza leđa i vidnim povredama po licu i tijelu. Bunker je već bio obložen najlonima i po podu i po zidovima. Prvo smo ga davili kesom, posle smo uzeli žicu, obmotali je oko vrata i zatezali je, jedan na jednu, a drugi na drugu stranu. To smo radili, davili smo ga Veljko Belivuk i ja. U jednom trenutku pustili smo žicu i Veljko je prišao i nožem presjekao vrat Ljepoji - detaljno je opisao Hrvatin.

Prethodno su, kako je priznao, Ljepoji podigli glavu iznad korita da se krv ne bi razlivala okolo.

Spaljivali dokaze

- Nakon toga Belivuk, Marko Budimir i ja smo, isto kao i posle ubistva Zdravka Radojevića, prvo odstranili glavu, noge, ruke, organe, skinuli skalp zbog kose i mašine da ne glavi, a posle sve isitnili na komade, odvajali meso od velikih kostiju, sitnili kosti i lobanju, a potom sve stavljali u korita. Vlade Draganić i Hel su mljeli u mašini meso i kosti, pakovali u džakove i onda smo sve bacili u Dunav - priznao je Hrvatin.

Ovaj član zloglasne kriminalne grupe objasnio je i da su imali „procedure“ da se posle svakog zločina riješe hirurških uniformi i jakni, koje su kupovali pred svaki zločin.

- Džakove, najlone, garderobu, noževe i sjekire, sve što je korišćeno, spaljujemo na pola puta od Dunava do kuće u Ritopeku, i to u rupama, da neko ne bi vidio vatru - objasnio je i naveo koju je tačno ulogu koji pripadnik klana u ubistvima imao.









ZDRAVKO RADOJEVIĆ - BELIVUK MU ODRUBIO GLAVU





Pripadnici kriminalne grupe Veljka Belivuka, kako se sumnja, Zdravka Radojevića namamili su, a potom i ubili u novembru 2020, jer su sumnjali da je na vezi s pripadnicima suprotstavljenog škaljarskog klana.

- Prvo je nekoliko udaraca dobio na spratu kuće, a onda smo ga spustili u bunker. Skinuli smo ga i stavili na pod. Veljko Belivuk je pitao ko će da „rješava“ Zdravka. Miloš je rekao da ne može jer mu je kum i Veljko je onda otišao po sjekiru, postavio dasku ispod Zdravkove glave i jednim udarcem po vratu ga ubio - priznao je pripadnik grupe i dodao da su prodali njegov auto i tim novcem ih je navodno Belivuk isplatio za zločin.



GORAN VELIČKOVIĆ - "RIJEŠEN JEDNIM UDARCEM"





Navijač Goran Veličković Goksi ubijen je navodno 3. avgusta 2020. zbog toga što je bio blizak škaljarskom klanu i na vezi preko Skajpa s Filipom Koraćem, kom su, kako se sumnja, pripadnici Belivukove grupe slali fotografije isječenog Goksija.

- Marko Miljković mi je rekao da se Goksi dobro držao, da je bio najhrabriji, da ga je on lično riješio jednim udarcem sjekire. I to je rekao da ga je dobro pogodio da nije morao dva puta da udara - priznao je osumnjičeni i dodao da su potom s Goksijevog telefona, osim Koraću, prijetili i navijaču Milošu Radisavljeviću Kimiju.

LAZAR VUKIĆEVIĆ - NAMAMLJEN DA UBIJE "VEPRA"





Lazar Vukićević nestao je u oktobru 2020. i istog dana je ubijen u kući u Ritopeku. Kako je otkriveno, pripadnici grupe su sumnjali da on i Aleksandar Šarac nadziru Belivukovu grupu iz stana koji su iznajmili u blizini stadiona FK Partizan. Navodno, pronašli su kontakt iz redova škaljarskog klana, izvjesnog Kapetana, s čijeg telefona su mu slali poruke i namamili ga da dođe u kuću, tako što su mu poslali slike vezanog Belivuka i poruku: „Dođi da mučimo vepra“. Šarac je tada odbio da dođe, ali je ubijen nekoliko mjeseci kasnije u TC Ušće, dok je Vukićević brutalno mučen, a potom isječen i samljeven.

ALEKSANDAR GLIGORIJEVIĆ - DJELOVE TIJELA STAVILI U DVA KORITA





Aleksandar Gligorijević otet je i ubijen 16. juna u kući strave u Ritopeku. Kako je ispričao osumnjičeni pripadnik klana, oni su sumnjali da Gligorijević, koji je bio navijač Principa i na tribini bio s njima, „radi o glavi Veljku Belivuku“, kao i da namjerava da preuzme posao s marihuanom od osumnjičenih pripadnika klana Marka i Miloša Budimira.

- Miloš Budmir mi je pokazao slike iskasapljenog tijela u dva plastična korita, a tijelo je bilo u djelovima. Pokazao mi je između dvije i četiri slike.Tada mi nije rekao ko ga je ubio, ali rekao mi je da je učestvovao i da je bio tu - navodno je ispričao osumnjičeni.