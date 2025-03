Juče u kasnim popodnevnim satima, iz Sjeverne Makedonije dovezena je pacijentkinja stara 45 godina.

Devet pacijenata koji su pretrpjeli teške povrede u požaru koji je izbio u diskoteci u gradu Kočani u Makedoniji, hospitalizovano je u Urgentnom Kliničkom centru Srbije, dok je troje pacijenata primljeno na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA).

Iz Sjeverne Makedonije sinoć je u Beograd avionom Vojske Srbije CASA C-295 prevezeno ukupno 12 pacijenata povrijeđenih u nesreći u diskoteci u Kočanima, koji će biti zbrinuti pored u Kliničkom centru Srbije i na VMA.

"Od 9 primljenih, 7 pacijenata je zbrinuto u operacionoj sali, radili smo do ranih jutarnjih sati. Tih sedmoro pacijenata nije operisano, već je obrađeno u uslovima operacione sale. Drugo dvoje pacijenata je u jedinici intenzivnog liječenja, jedan pacijent je na mehaničkoj ventilaciji i on je u najtežem stanju od svih pacijenata koji su primljeni kod nas. Radi se o opekotinskim povredama, od toga je značajno naglasiti da svi pacijenti pokazuju znake kontakta sa toksičnim gasovima, neki od njih imaju i opekotine gornjih disajnih puteva, povrede su teške i opasne po život. Pacijenti imaju od 18 do 35 godina života", rekao je dr Stojčić iz Urgentnog centra KCS.

Prema njegovim riječima, za sada nemaju informacije da će još pacijenata biti transportovano iz Sjeverne Makedonije u Srbiju.

"Kod povrijeđenih se radi o opekotinskim povredama koje zahvataju od 2 do 28 odsto tjelesne površine. Za sada se povrede klasifikuju kao teške tjelesne povrede opasne po život", dodao je dr Stojčić.

"Pacijentkinja je primljena sa opekotinama koje zahvataju oko 25% površine tijela i znacima respiratorne opekotine."

"Nakon prijema u UKC Niš, povrede su hiruški obrađene i urađen je alternativni respiratorni pristup. Pacijentkinja je hospitalizovana u jedinici intezivnog liječenja", saopšteno je juče iz UKC Niš.

