Ovo je osumnjičeni za ubistvo žene u Tutinu.

Izvor: privatna arhiva

Ahmedin P. (59) iz Tutina uhapšen je zbog sumnje da je ubio Esmu Tiganj (64) za kojom se prethodno tragalo tri dana. On je, podsjetimo, nakon zločina, pobjegao u Bosnu i Hercegovinu, međutim, Ahmedin se noćas vratio u Tutin gde su mu i stavljene lisice na ruke.

"Ne poznajem tog čovjeka, viđali smo ga da je tu kod Esme, ali nismo znali da li su oni u emotivnoj vezi ili ne, kada se saznalo da je on uhapšen zbog ubistva, sve nas je to uznemirilo, Esmina ćerka nam je rekla da je znala za njega, ali da je njenoj majci bio samo tu pri ruci da joj pomogne, pitanje je šta se krije iza svega. Čuli smo poslije da je ubio u šumi, a tijelo su našli kada je on sve priznao, sakrio ga na nekom starom putu gdje rijetko ko prolazi, užas", kaže komšinica.

Esmino tijelo pronađeno je jutros na starom putu između dva sela, u smjeru ka Novom Pazaru, a iako je, prema prvim sumnjama, riječ o ubistvu, još uvijek se ne zna kako je nesrećna žena ubijena. Inače, pored Ahmedina koji je uhapšen, policija je na saslušanje privela i E. D. (40) zbog sumnje da je pomogao osumnjičenom za ubistvo Esme Tiganj.

Protiv njega će biti podignuta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela. O Ahmedinu je pričala i jedna komšinica koja živi nedaleko od žene čije je tijelo danas pronađeno, kada je otkrila da Ahmedin nije Esmin suprug i da je ona udovica već 30 godina.

"Esma je bila udovica već sigurno 30 godina. Koliko znamo nije se udavala poslije toga, a taj čovjek koji je sada uhapšen i za koga se sumnja da ju je ubio, u posljednje vrijeme je proganjao Esmu! Viđali smo ga ovdje ranije, pretpostavljali smo da je možda ranije bila s njim u nekoj emotivnoj vezi, ali je vjerovatno jadna žena poslije svega pokušavala da se spase od njega", kaže komšinica.

Dodaje da je čula od Esmine ćerke da se čula telefonom s njim, kada je pokušavala da dobije majku.

"Esmina ćerka kaže da je zvala nekoliko puta, ali je bila nedostupna, kada je telefon bio dostupan, javio se Ahmedin i pravio se da ne zna ništa, pričao joj da je on u dobrim odnosima sa njenom majkom, a ona je nesrećnica sve vrijeme bila mrtva, tuga", kazala je.

