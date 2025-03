Masovni ubica Uroš Blažić uložio je žalbu na presudu suda kojom je dobio kaznu od 20 godina zatvora.

Izvor: Kurir

U Apelacioni sud u Beogradu pristigao je 25. februara predmet po žalbama na prvostepenu presudu Urošu Blažiću, kojom je osuđen na kaznu zatvora od 20 godina jer je 4. maja 2023. godine u selima kod Mladenovca ubio devet i ranio 12 osoba, potvrđeno je za medije.

Njegov otac Radiša Blažić je takođe osuđen na kaznu zatvora od 20 godina, zbog optužbe da je nabavio veliku količinu oružja, kojim je zločin počinjen.

Drugostepeni sud bi uskoro trebalo da zakaže sjednicu za odlučivanje o žalbama koje su na presudu uložili branioci Uroša i Radiše Blažića, a na koje žalbe je Više javno tužilaštvo u Smederevu odgovorilo i predložilo sudu da ih odbije i potvrdi prvostepenu presudu.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Sjednica bi trebalo da bude javna, a Blažići mogu da joj prisustvuju ili da traže da ih ne dovode iz pritvora u kom se nalaze od hapšenja.

Međutim, kako je objašnjeno, zakonski rok kada bi trebalo da Apelacija zakaže sjednicu i donese odluku može biti duži i od četiri mjeseca.

Zbog godina nije mogao da dobije doživotnu

Prilikom javnog objavljivanja presude krajem prošle godine, sudija je rekla da je nesumnjivo utvrđeno da je Uroš Blažić izvršio krivična djela koja su mu stavljena na teret, međutim istakla je da on nije mogao biti osuđen na maksimalnu kaznu doživotnog zatvora jer u trenutku izvršenja krivičnog djela nije imao navršenu 21 godinu, koliko je prema propisima neophodno za izricanje duže kazne.

"Izrečena kazna nije pravična niti adekvatna niti srazmjerna ovakvom zločinu u kom je devet ljudi ubijeno", rekla je sudija.

Za Radišu Blažića sudija je navela da su brojni izvedeni dokazi u ovom postupku ukazali na njegovu krivicu, iako je on to negirao, odnosno da je on nabavio oružje, municiju i eksplozivna sredstva, a kojim je kasnije Uroš Blažić počinio zločin.

Ovo su žrtve Uroša Blažića

Uroš Blažić je oglašen krivim što je 4. maja 2023. godine u večernjim časovima pucao na tri lokacije i ubio ukupno devet, a ranio 12 ljudi.

U Malom Orašju je na licu mjesta preminuo Marko Mitrović koji je zadobio pet povreda, dok su u bolnici naknadno od povreda preminuli Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar Mitrović, maloljetnici Nikola Milić i Aleksandar, Milovanović.

Blažić je ranio nekoliko osoba, dok je u Duboni na licu mjesta ubio Milana Panića, Kristinu Panić i Dalibora Todorovića.

Svojim vozilom se zatim udaljio sa lica mjesta, neovlašćeno ušao u vozilo koje je bilo parkirano u dvorištu kuće i odvezao se do naplatne rampe, gdje je ušao u taksi vozilo u kom je bila Jelena Aljdinović i vozač Dragoslav Antonović.

Aljdinović mu je rekla da je trudna i nju su odvezli do njenog odredišta, dok je on sve vrijeme prijetio bombom vozaču i naredio mu da ga odveze u selo Vinjište u blizini Kragujevca gdje je i uhašen.

(Blic/Mondo)