Sinoć oko 20.50 sati u Ulici Olge Jovanović kod Cvetkove pijace, kako se sumnja Bogdan T. je oštrim predmetom u grudi ubo Uroša P.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović/Društvene mreže

Bogdan T.(36) uhapšen je pošto je kod Cvetkove pijace ubio Uroša B.(48). Jezivo ubistvo dogodilo se sinoć u Ulici Olge Jovanović na Zvezdari, kada je, kako se sumnja, Bogdan T. oštrim predmetom ubo u grudi Uroša P. Uroš je ubrzo potom preminuo, a Bogdan se predao policiji.

Njegova supruga Milica T. ispričala je šta se dogodilo nakon jezivog ubistva, kada je suprug došao kući.

"Spavala sam kada je došao kući. Rekao mi je: "Ljubavi, probudi se, ubio sam čovjeka! Doći će policija!" Plakao je na sav glas. Djelovao je potpuno izgubljeno, uopšte nisam mogla da razumijem šta mi govori. I kako je uopšte moguće da je tako nešto uradio. Budio je i ljubio našu ćerkicu ...", priča Milica u dahu i dodaje:

"Zvao je svoje roditelje i njima je rekao da je ubio čovjeka. Ako sam dobro razumjela, oni su se sukobili u saobraćaju, jer je Bogdan krenuo da taksira. Valjda ga je taj Uroš udario i on mu je uzvratio. Bez obzira na to, žao mi je ubijenog tog čovjeka. Vjerujem da je sve to bio splet nesrećnih i užasnih okolnosti. Bogdan pri zdravoj pameti tako nešto nikada ne bi uradio", kaže uplakana Milica.

Prema njenim riječima Bogdan je danima bio utučen i tužan, ali nije htio da priča šta ga muči.

"Znam da je imao neki problem. Radio je dan i noć da meni i djetetu sve obezbijedi. Danju je radio u garaži, a noću taksirao. Svi znaju ovdje koliko je vrijedan. Ne mogu da vjerujem da je on tako nešto uradio. U svakom slučaju kada se sa svima nama pozdravio i izljubio, pokupio je svoje stvari i sa ocem i drugom otišao sam da se prijavi u policiju", kaže Milica i dodaje da Bogdan nije bio pijan.

