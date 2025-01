Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, PS Palilula u saradnji sa PS Obrenovac i Prvim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su M. K. (38) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo ''proganjanje'', saopšteno je večeras iz MUP-a.

On je, kako se sumnja, u Borči, 29. januara, na ulici najpre pratio jednu maloljetnu djevojčicu, a potom je uhvatio za ruku i zatražio da krene sa njim, a kad se djevojčica usprotivila, on se udaljio. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.