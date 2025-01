Trinaestogodišnji Konstantin Došljak ostao je bez dva prsta nakon što je sa svojim drugarom bacao petarde.

Izvor: Prva TV /Screenshot

Trinaestogodišnji Konstantin Došljak, zbog petarde koja mu je eksplodirala u ruci, ostao je bez dva prsta. Zajedno sa svojim ocem, Zlatkom Došljakom, gostovao je u "Jutru" na Prvoj, kako bi upozorili roditelje i djecu na opasnost. Sve se dogodilo kada je Konstantin od komšije dobio veliku petardu, koja se prvo upalila, a potom ugasila. Ipak, eksplodirala je na njegovim prstima.

"Šetao sam po kraju sa drugom. Imao sam kod sebe neke male petarde. Drug i ja smo htjeli da ih bacimo kod jednog kontejnera, odnosno, jednu malu petardu. Bacio je moj drug. Došao je jedan čovjek i pitao ko je bacio petardu. Moj drug je rekao da je on, a onda je on pitao odakle nam, mi smo rekli i zvao nas da dođemo. Prvo nismo znali šta nam daje sa zadnjeg sedišta. On je mom drugu dao jednu veliku petardu, pa meni, a uzeo je i za sebe da baci. Rekao je da bacimo jednu, mi smo bacili i on je otišao. Drug i ja smo htjeli da zapalimo jednu koja je ostala", započeo je Konstantin.

Izvor: Prva TV /Screenshot

"Prvo se upalila i ugasila, vidio sam da nema funkcije. Trčali smo, a kako sam trčao, vidio sam da nešto dimi, osjetio sam miris. Bila mi je u lijevoj šaci, uspio sam nekako da je izbacim. Kako sam izbacio, pukla je kod malog i domalog prsta. Odmah je krenula krv. Neka žena je izašla i bacila led i rekla da stavimo prst u kesu sa ledom. Ja nisam znao gdje je. Ja sam se smijao dok je moj drug vrištao. Nisam vjerovao da je to, nisam osjećao bol. Samo sam osjetio vrućinu", ispričao je Konstantnin.

"Našli smo dio prsta, moj drug ga je našao. Stavili smo u kesu i naišli smo na neku ženu, tražili smo joj da zove Hitnu pomoć. Ona je bila tu dok moj tata nije došao. Podvezali su mi ranu kaišem da mi ne bi išla krv. Jurili su, baš smo brzo stigli. U tom momentu me je zvao tata, a nikako nisam mogao da se javim, bilo je puno krvi. Odveli su me u ambulantu", ispričao je Konstantnin.

Zlatko Došljak, otac trinaestogodišnjeg Konstantina, ponudio se da donira prste svom sinu.

"Mene je zvala bivša supruga i rekla da je u bolnici. Brzo sam tamo stigao. Ušao sam u sobu, a on umotan, krvav po licu, zapaljen, njemu je cijela ruka bila bukvalno zapaljena. Jednostavno ste bespomoćni, a nisam ni znao šta se desilo, šta se sve ispod zavoja nalazi. Meni je najgore bilo kad su ga odveli na operaciju i kad mi je po povratku doktor rekao šta su mu radili. Bilo bi mi bolje da je meni radio nego što mi je rekao samo šta mu je rađeno. On je, na nasreću, izgubio više od polovine malog prsta i pola domalog prsta. U srednjem prstu na vrhu je puka kost, tu je sad trenutno šipka. Nadamo se da će sada da je izvade", rekao je Zlatko i dodao da je Konstantnina samo zanimalo da li će moći da trenira boks.

Izvor: Prva TV /Screenshot

"Sad je najbitnije da sve zaraste, trebaće par mjeseci oporavka. Moraće da ide na terapije, pošto i ostali prsti nisu u funkciji. Nema šta, idemo sada dalje. To kako je meni, moram da zanemarim zbog njega. Od početka je pitao sve doktore da li će moći da boksuje, da li će moći da trenira", rekao je otac Konstantnina, a dječak se nadovezao:

"Baš me je bilo briga za ovo, idemo dalje, neću da plačem po bolnici. Mene je samo zanimalo da li ću moći na boks. Oni su rekli da ne znaju, ali posle operacije su rekli da ću moći. Tada mi je sve bilo lakše. Meni roditelji nikada nisu kupili petarde, stalno su mi govorili da ne bacam. Sada drugarima želim da kažem da ne bacaju petarde", rekao je Konstantin, a reakcije voditelja "Jutra" bile su prilično iznenađujuće zbog načina na koji mališan govori o nesreći koja se dogodila.

Zlatko Došljak se osvrnuo i na negativne komentare na društvenim mrežama, u kojima mnogi krive njega i bivšu suprugu.

"Malo su nas razapeli na mrežama. Mislim da to više treba da zabrine nas kao društvo. S obzirom da je moje dijete javno izašlo da priča, treba da bude opomena svoj djeci. Ljudi nas okrivljuju. Ja bih i to prihvatio, ali mom djetetu je petardu davao komšija. Toliko ružnih komentara za jedno dijete, to je stvarno bolesno", rekao je Zlatko koji je u bolnici pitao doktora da donira prste svom sinu.

"Uradio sam ono što bi svaki roditelj uradio. Odmah sam pitao da li mogu da doniram svoje prste, ali moj sin to jednostavno ne želi. Gledamo sad oporavak i proteze, već sam počeo da se raspitujem. Daću sve od sebe da nađem gdje to najbolje rade. Meni je samo bitno da se on privikne na svoje stanje", rekaon je Zlatko Došljak.