Rusija je rafineriju kupila za veoma malo novca, iznijela je poslednjih godina iz Srbije vjerovatno milijarde eura i sada će vaša država imati priliku da tu industriju vodi u korist naroda.

Izvor: Kurir/Marko Karović

Poremećaja u snabdijevanju naftom u Srbiji neće biti, sankcije smo uveli brojnim ruskim kompanijama širom svijeta i znamo kako da obezbijedimo da u tranzicionom periodu kupci ne budu pogođeni. Važno je napomenuti da su ovo sankcije protiv Rusije... Rusija je rafineriju kupila za veoma malo novca, iznijela je poslednjih godina iz Srbije verovatno milijarde eura i sada će Srbija imati priliku da tu industriju vodi u korist naroda Srbije. Mi ne tražimo da se postavi neki konkretni vlasnik ili kompanija, o tome će odlučiti Srbija, izjavio je između ostalog u ekskluzivnom intervjuu za Kurir televiziju Džejms O’Brajan, pomoćnik državnog sekretara SAD za evropska i evroazijska pitanja.

U trenutku kada se zbog rata u Ukrajini mijenja bezbjednosno-politička arhitektura svijeta, šta za našu zemlju znači strateški dijalog sa SAD, a šta znači strateška saradnja?

"Dijalog je način da naše vlade vode strukturirani, trajni dijalog. To je veoma važno jer sarađujemo ne samo na bilateralnim pitanjima u regionu već i na globalnim pitanjima - protoku energije u Evropi, činjenici da je Srbija mnogo manje zavisna od ruske energije nego što je to ranije bila, a zatim i po pitanju odnosa koji je Srbija razvila sa Ukrajinom, podrška Izraelu i saradnja sa tom zemljom. Sve su to pitanjima o kojima moramo da razgovaramo. Kao što ste i rekli, uz sve promjene i poremećaje u svijetu, imati kanal za međusobni razgovor pomaže nam da izbjegnemo iznenađenja i da možemo da prebrodimo eventualne probleme. Dakle, takav dijalog imamo sa svojim glavnim partnerima i drago nam je što možemo sada da ga započnemo.

Da li su Sjedinjene Države i Srbija potpisale sporazum o strateškoj saradnji u domenu energetike?

- Jesu.

Pet mjeseci kasnije stroge sankcije uvedene su srpskoj naftnoj industriji. Kakve bi implikacije trebalo očekivati?

"Dve stvari želim da kažem, ali ono što je najvažnije jeste da ćemo to pitanje prevazići, neće biti poremećaja u snabdijevanju naftom u Srbiji. Sankcije smo uveli brojnim ruskim kompanijama širom svijeta i znamo kako da obezbijedimo da u tranzicionom periodu kupci ne budu pogođeni. Važno je napomenuti da su ovo sankcije protiv Rusije. Odredili smo više od 300 ruskih energetskih i finansijskih subjekata, a među njima se našlo i preduzeće iz Srbije. Na sličan način je pogođeno nekoliko desetina zemalja. Moj tim se već sastao sa skandinavskim zemljama kako bismo proučili neke od implikacija naših sankcija u tim zemljama. To je normalan razgovor, ali smo s predsjednikom Srbije i Vladom govorili o putu da se rusko vlasništvo ukloni iz naftne rafinerije, da se to uradi u skladu s međunarodnim pravom i da ne bude poremećaja u snabdijevanju građana Srbije. To smo i ranije radili, tako da ćemo se i ovog puta snaći. Zašto to radimo? Zato što se rat Rusije u Ukrajini finansira od nafte, koja predstavlja 40 odsto ruskog budžeta i više od 100 milijardi dolara godišnje u tom budžetu u trenutku kada Rusija povećava svoju potrošnju za proizvodnju naoružanja. Moramo da zaustavimo taj dotok novca i do sada nam je to bilo skoro nemoguće ostvariti, jer su svjetska tržišta nafte bila pod tenzijom. Danas su se ta tržišta otvorila zbog povećane proizvodnje, u Saudijskoj Arabiji, u Americi i drugim proizvođačima, tako danas postoji prilika da se Rusija spriječi da zarađuje. Ako me pitate šta je cilj sankcija, to je da manje novca stiže u Rusiju, jer će ga oni potrošiti na ubijanje žena, djece i civila u Ukrajini.

Upravo ste pomenuli da ste razgovarali s našom vladom. Mislite li da je rok, 25. februar, dovoljan da se izvrši transformacija vlasništva?

- Dovoljno je vremena da se napravi plan te transformacije i odredi jasan put za to. Razgovaraćemo ove nedelje sa srpskim vlastima o tome kako će to tačno izgledati. Ali u drugim zemljama smo vidjeli da je to dovoljno vremena, ali smo istovremeno veoma praktični - cilj je da Rusija više ne zarađuje od tog preduzeća i potrudićemo se da se to sve završi na odgovarajući način.

Kako će to uticati na srpsku ekonomiju?

- Više je tu pitanja. Prije svega, kad postoji neizvjesnost, to je uvijek loše za ekonomiju jedne zemlje. U narednih nekoliko dana tržišta će shvatiti na koji način namjeravamo da se ta transformacija desi i mislim da će se situacija smiriti i da neće biti poremećaja. Drugi aspekt je dugoročna korist za Srbiju od ovih mjera. To nije razlog za njihovo uvođenje, ali Rusija je tu rafineriju kupila za veoma malo novca, iznela je poslednjih godina iz Srbije vjerovatno milijarde eura i sada će vaša država imati priliku da tu industriju vodi u korist naroda Srbije. Mi ne tražimo da se postavi neki konkretni vlasnik ili kompanija, o tome će odlučiti Srbija i zatim će moći da se uspostavi mnogo zdraviji vlasnički odnos s tim strateški važnim segmentom infrastrukture.