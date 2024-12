Oglasila se majka napadača koji je izbo đake i nastavnicu u školi.

Majka napadača u školi u Zagrebu je rekla da noću nisu spavali od straha, te su pokušali da mu pomognu. Mladić (19) je u petak ujutru upao u školu i napao djecu i učiteljicu. Jedno dijete je umrlo.

"Molila sam doktora da ga ne pušta jer nije sposoban da izađe. Emotivno je nestabilne ličnosti, uz to ima još dvije dijagnoze i posjekao se i sve", rekla je za 24sata majka osumnjičenog za tragični napad u školi u Prečkom.

Ona je rekla da je čula šta se dogodilo, ali da ne zna sve informacije. "Rečeno mi je da je napadač moj sin. Jutros ga je tata odveo u dnevnu bolnicu u devet sati, ponovo je krenuo u te dnevne bolnice. Bio je u psihijatrijskoj bolnici nekoliko puta. Prije mjesec i po dana mene i moju majku je zatvorio u stan, uzeo nam mobilne telefone i ključeve i ponovo završio na Jankomiru. Molila sam doktora da ga ne pušta jer nije sposoban da izlazi", rekla je ona.

"Doktor ga je hladnokrvno pustio da se pobrinemo za njega. Noćima smo spavali u strahu, činili smo sve da to dijete spasimo. Očigledno je napustio dnevnu bolnicu i uzeo nož i uradio ono što je uradio. Ne znam zašto je to uradio, išao je u tu školu prije pet godina. Ne znam šta je razlog. Čula sam da se i on izbo nožem", dodala je ona.

