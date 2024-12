Vučić je, na konferenciji za novinare u Predsjedništvu Srbije, pokazao više registratora dokumentacije za koju navodi da je riječ o 195 dokumenata.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će sva dokumentacija u vezi sa rekonstrukcijom Željezničke stanice u Novom Sadu sjutra biti objavljena.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE), tokom njegovog obraćanja više stotina studenata i građana okupilo se ispred zgrade Predsjedništva Srbije.

Povodom prethodno iznijetih zahtjeva studenata, Vučić je rekao da su svi privedeni studenti "pušteni na slobodu".

"Budu li osuđeni za divljanje, donijeću odluku o pomilovanju", kazao je Vučić.

On je naveo da je zamolio predsjednicu Skupštine Srbije Anu Brnabić da stavi na dnevni red sjednicu o smjeni Vlade u Skupštini.

Vučić je takođe rekao da će se na mjestu nesreće na Željezničkoj stanici u Novom Sadu podići spomenik žrtvama.

On je, povodom protesta ispred zgrade Predsjedništva, kazao da se napolju održavaju "političke demonstracije", kao i da se održavaju bez obzira na to što im on saopštava "dobre vijesti".

On je naveo da očekuje da se studenti vrate na nastavu jer su, prema njegovim riječima, njihovi zahtjevi ispunjeni.

Vučić je na konferenciji za novinare rekao i da je u prethodne četiri godine uloženo 426 miliona EUR na "grupe za pritisak koje hoće da mijenjaju Srbiju i ruše vlast".

Reporterka RSE javila je da su se na protestu čuli povici negodovanja - "Ua" i "Studenti za studente", "Ruke su vam krvave".

Pojedini demonstranti uzvikivali su "Gotov je", što je parola sa protesta 90-ih protiv tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Ulica u blizini Predsjedništva je bila blokirana.

Nakon što je Vučić završio obraćanje, policajci opremljeni za razbijanje demonstracija postrojili su se ispred glavnog ulaza u Predsjedništvo kako bi mu omogućili da napusti zgradu.

Jedan broj studenata koji protestuju su se tada uputili ka službenom ulazu u zgradu Predsjedništva, javila je reporterka RSE.

Tada je došlo do gurkanja sa studentima, ali većih incidenata nije bilo.

U blokadi je više desetina državnih fakulteta u Srbiji nakon napada na studente tokom protesta zbog nesreće na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

Studenti koji blokiraju četiri državna univerziteta u zemlji - beogradski, novosadski, niški i kragujevački, zahtijevaju, između ostalog, objavljivanje tajne dokumentacije o rekonstrukciji Željezničke stanice u Novom Sadu, gdje je u urušavanju nadstrešnice 1. novembra poginulo 15 osoba, a dvije su teško povrijeđene.

Oni zahtijevaju i odbacivanje optužbi protiv uhapšenih i privedenih studenata na protestima koji su uslijedili poslije nesreće.

Nesreća sa urušavanjem betonske nadstrešnice na ulazu u Željezničku stanicu u Novom Sadu dogodila se svega nekoliko mjeseci nakon svečanog otvaranja stanice poslije trogodišnje rekonstrukcije.

Predstavnici vlasti osuđuju proteste i blokade.