Prema zvaničnim informacijama, na premijera Zorana Đinđića pucano je iz Ulici admirala Geprata.

Izvor: Youtube/PrintScreen

Premijer Srbije Zoran Đinđić je ubijen hicem koji je ispalio atentator udaljen od njega 129 metara, utvrdila je ekipa stručnjaka iz Njemačke, koja je u Beograd stigla samo dan posle atentata!

Ovo se navodi u službenoj bilješci MUP-a Srbije, u kojoj se naglašava da je "četvoročlana ekipa stručnjaka Savezne policije Njemačke (VKA) iz Vizbadena stigla 13. marta 2003. na čelu sa Hans Urlih Rozenbergom. Zadatak ekipe je bila "obrada lica mjesta, određivanje stajnog mjesta strijelca i putanje projektila".

"Ekipa je izvršila trodimenzionalno snimanje objekata sa spoljne strane i terena (zgrade Vlade Srbije i zgrade u Ulici admirala Geprata 14), a u cilju utvrđivanja pravca putanje projektila. Laserskim mjerenjem je utvrđeno da je rastojanje od mjesta ubistva premijera do stajnog mjesta strijelca 129 metara. Stručnjacima, koji su radili stajno mjesto strijelca, predočena je eventualna mogućnost pucanja iz nekog drugog pravca. Obzirom da su izvršili uvid u kompletnu dokumentaciju i snimanje lica mjesta, odbacili su mogućnost pucanja iz nekog drugog pravca. U toku 13. i 14. marta 2003. ekipa stručnjaka iz Njemačke izvršila je naknadni uviđaj, primjenjujući metode koje koristi njemačka policija, pri čemu nije pronašla nijedan dodatni trag u odnosu na prvobitno izvršen uviđaj", navedeno je u službenoj bilješci tadašnjeg načelnika odeljenja krim-tehnike MUP-a Srbije.

Dan posle atentata, preko Interpola, u Institut u Visbadenu poslati su na analizu materijalni tragovi pronađeni u Gepratovoj 14 - ćebe zatečeno na prozoru i jedna od pronađenih čaura kalibra "308 vinčester", a zbog utvrđivanja eventualnih bioloških tragova na ćebetu i određivanja vrste oružja iz koje je ispaljena čaura.

Izvor: Youtube/PrintScreen

"U telefonskom razgovoru, 14. marta 2003. potvrđeno je iz laboratorije u Visbadenu da se radi o kalibru "308 vinčester", a da je čaura ispaljena iz oružja proizvođača "Hekler i koh" ili oružja koje koristi ovaj sistem. Model oružja je G-3 (formacijsko oružje). Stručnjaci iz Njemačke su zatražili da sa sobom, u cilju detaljnijeg ispitivanja, ponesu djelove projektila pronađenih na mjestu ubistva. Ovi tragovi su im predati po odobrenju tužioca. Sa tragovima projektila predata su im i tri opuška, pronađena na vratima kaljeve peći u Gepratovoj 14, fotodokumentacija kriminalističke tehnike MUP Srbije, skica lica mjesta i obdukcione slike sa fotografijama", piše u izvještaju.

Zbog čega su dokazi poslati u Visbaden, a ne povjereni našim stručnjacima, zanimalo je i tadašnjeg istražnjeg sudiju Okružnog suda u Beogradu Aleksandra Čolića, koji je prvi izašao na uviđaj sa zamjenicom tužioca Jasminom Vasić. Njemu je bilo neobično i što dežurni istražni sudija i dežurni zamjenik javnog tužioca nisu obaviješteni od MUP-a Srbije i pozvani na uviđaj, što je bilo veoma neobično i protivno Zakoniku o krivičnom postupku. On je to izjavio 2019. u ekskluzivnom intervjuu i naveo da su on i zamjenica tužioca za atentat čuli na TV i da su samoinicijativno otišli u dvorište zgrade Vlade. Sa njima je tada bio i glavni tužilac Okružnog tužilaštva Rade Terzić, koji nije želio da vrši uviđaj već je otišao u zgradu Vlade.

"Neposredno po saznanju iz televizijskog programa da su 12. marta 2003. u 13.30. u dvorištu Vlade teško ranjeni dr Zoran Đinđić i pripadnik njegovog obezbeđenja Milan Veruović, izašao sam na uviđaj sa dežurnim zamjenikom Okružnog javnog tužioca u Beogradu Jasminom Vasić. Do našeg dolaska na lice mjesta, MUP Srbije nas nije obavijestio o događaju. Uviđaj sam započeo u 13.30, najprije u dvorištu Vlade Srbije u Nemanjinoj 11, ispred ulaza broj 5. To mjesto je već bilo obilježeno i obezbjeđeno od strane dežurne službe SUP Beograd, čijom ekipom je rukovodio inspektor-major Branislav Mrvić, a kriminalističko-tehnički pregled mjesta vršio je kriminalistički tehničar Radivoje Stojanović", istakao je sudija Čolić.

Nađena kutija od parker olovke i stolica

Ispred ulaza broj 5 zatečeni su tragovi krvi, oštećenje na zidu, dva dijela projektila, jedan metak, jedno oštećenje na gornjem stepeniku, dvije štake na prvom stepeništu i crna majica, napisao je još u zapisniku o uviđaju sudija Čolić.

Oko 14 sati su, kako je dodao, otišli u zgradu u ulici Admirala Geprata 14, zbog sumnje da je otud pucano na premijera.

"Na drugom spratu zgrade, u kancelariji 55, nalazi se prozor u pravoj liniji, bez ikakvih prepreka okrenut prema ulazu broj 5, a postoji sumnja da je sa njega pucano. Prozor je bio otvoren, a na njemu preko simsa prebačeno je ćebe. U blizini prozora nađena je kutija od 'parker' olovke i stolica. Ispod tog prozora, u unutrašnjosti kancelarije, nađen je dio cigarete bez filtera. U istoj kancelariji, na otvorenim vratancima ložišta kaljeve peći, zatečena su tri opuška od cigareta 'davidof'",opisao je precizno sudija Čolić.

Oko 14.30 je sa zamjenicom tužioca i inspektorom Mrvićem otišao u Urgentni centar, gdje ih je direktor te ustanove obavijestio da je Đinđić, po prijemu, a posle hirurške intervencije, preminuo u 13.30 časova.

Metak prošao kroz srce

Potom su u 20.30 u Institutu za sudsku medicinu obavili spoljašni pregled tijela, a zatim i obdukciju.

"Spoljašni pregled tijela pokojnog Zorana Đinđića ukazuje da postoji jedna ulazna rana na prednjoj desnoj strani grudnog koša i jedna izlazna na zadnjoj strani grudnog koša", naveo je istražni sudija u zapisniku.

Obdukciji je prisustvovao i tadašnji ministar zdravlja u vladi Srbije dr Tomica Milosavljević. Obdukcija je počela u 19 časova, a završena u 23 časa. Obdukciju su radili prof.dr Dušan Dunjić, Slobodan Savić i sada pokojni patolog Branimir Aleksandrić. Sve faze obdukcije su fotografisane i snimane kamerom. Kako je navedeo u zapisniku sa obdukcije , prof dr Savić je autopciju snimao digitalnom kamerom, kao i krim-tehnika MUP Srbije.

"Na osnovu obdukcionog zapisnika i podataka iz medicinske dokumenatacije, smrt je nasilna i nastupila je usled razorenja srca, pluća jetre, želuca i slezine iz projektila ispaljenog iz ručnog vatrenog oružja. Ulazni otvor prostreline grudnog koša prolazi iz trbuha, koji se kanalom nastavlja kroz prednji zid grudnog koša u grudnu duplju, prolazi kroz srce, lijevo plućno krilo, jetru, želudac i slezinu, završavajući se izlaznom ranom na lijevoj bočnoj strani grudnog koša", naveo je tim obducenata u svom nalazu.

(Informer/Mondo/Aleksandra Virijević)