Oglasila se sestra ubijenog Albanca i podijelila svoju tugu.

Tragični događaj šokirao porodicu iz Peći kada je Pajtim Krasnići pronađen mrtav 27. novembra u stanu koji je dijelio sa suprugom Sabrinom Krasnići, djevojačko prezime Džaferović. Sabrina je ispalila nekoliko hitaca u Pajtima, navodno pet, a onda je i sebi oduzela život. Krvavi pir se odigrao na 45. spratu luksuzne zgrade, ali policija i dalje ne zna motiv zločina.

Komšije su, u prvi mah, čule pucnje, a ubzro su mogli da primijete i krv kako curi sa terase iznad njihove. Odmah im je bilo jasno da je u pitanju velika tragedija.

Drugi pak, koji su živjeli iznad njihovog stana, mogli su na terasi da vide dva tijela kako nepomično leže u lokvi krvi. Na licu mjesta pronađene su rupe od metaka, a sve je zabilježeno na policijskom snimku.

Iako motiv tragedije i dalje nije poznat, američki mediji sugerišu da je možda u pitanju "izdaja", prenose albanski mediji.

"Volio sam ga kao brata. Imali smo poseban odnos. Svi su u šoku. Nisam siguran čime se ujak bavio osim da je bilo 'nešto sa akcijama'. Rekao je da je njegova žena bila model, ali da je sada bila više kod kuće. Znam da mi je rekao da je Sabrina nekad bila temperamentna i da je umjela da bude agresivna. Ali, nemam infromaciju šta se dogodilo", rekao je Abi Gaši (20) nakon što je njegov ujak ubijen.

On je dodao da su se Pajtim i Sabrina prije dve godine preselili na Floridu u stan koji su plaćali oko 4.200 evra mjesečno. Dodao je i da većina njihovih prijatelja i porodice živi u Njujorku, uglavnom Bronksu i Kvinsu.

Pajtimova sestra se nakon ubistva oglasila na mrežama gdje je podelila svoju tugu, šok i nevjericu povodom strašne sudbije koja je zadisila njenog brata i tragedije u porodici. Istakla je kako je noć provela sa policijskim detektivima umjesto sa mužem i porodicom jer joj je "najmlađeg brata ubila žena".

"Izabrala je da uzme život mog brata i ispalila mu pet metaka u grudi. To je bila osoba kojoj je najviše vjerovao, sa kojom je odabrao da provede život. Izdala ga je. Izdala je njegovu ljubav i povjerenje. Uništila je moju porodicu", rekla je sestra Albana Munret.

O tragediji koja se dogodila u Majamiju, oglasila se i porodica stradalog mladića. Objavu prenosimo u cjelosti:

"Moj brat Pajtim je bio odan brat, sin, stric i prijatelj. Imao je ljubav prema životu za koju se malo ko mogao nadati da će ponoviti. Bio je borac. Bio je jedan od mentalno najjačih ljudi koje sam ikada imao privilegiju da poznajem. Nakon što je pretrpio razornu nesreću na motociklu 2018. godine, bio je odlučan da ne dozvoli ljekarima da mu amputiraju nogu, uprkos svim dokazima, ovo je bio najbolji put naprijed", navodi se.

"Znajući da će spasavanje njegove noge dovesti do višestrukih operacija, bolova i dugog oporavka, suočio se sa izazovom. Dalje je zanemario naredbe ljekara i odbijao je da uzima ljekove protiv bolova tokom svakog oporavka od operacije jer je odbijao da postane zavisnik o ljekovima. Suočen sa nesagledivim izgledima i uprkos tim višestrukim operacijama i dugim vremenima zarastanja, nikada se nije žalio. Nikada nije glumio. On je sve to shvatio bezbrižno. Njegova snaga i odlučnost bili su zarazni za nas koji smo ga poznavali i zauvijek će biti izvor snage i ponosa za našu porodicu", dodaje se.

"Volio je svoje nećake i nećake bez premca. Velika je radost sjetiti ga se nasmijanog, kako se smije i igra se sa djecom. Uvijek je prvi želio da ih odvede na sladoled, počasti ih u bioskopu ili se jednostavno igra po kući", napisala je porodica Krasnići.

