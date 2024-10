Prošlo je četiri dana od nestanka tek rođene bebe kojoj je potrebna stalna medicinska njega, međutim, djetetu i njegovim roditeljima policija još uvijek ne može da uđe u trag.

Izvor: mondo.ba

Francuski istražitelji saopštili su da će se uputiti u Srbiju zbog postojanja mogućnosti da se u Srbiji nalazi osumnjičena majka, inače srpskog porekla, Kristina N. (25), koja je zajedno sa partnerom Kevinom D. (23) otela svoje dijete iz bolnice u Francuskoj.

Kako je rečeno, prošlo je četiri dana od nestanka tek rođene bebe kojoj je potrebna stalna medicinska njega, međutim, djetetu i njegovim roditeljima policija još uvijek ne može da uđe u trag. Istražitelji koji danonoćno tragaju za supružnicima rodom iz Srbije, a sve kako bi spasli život novorođenčeta, uspjeli su da rekonstruišu kretanje bjegunaca sa bebom, zbog čega postoji realna sumnja da su se oni uputili u Srbiju. Kako su naveli, uspjeli su da otkriju da su supružnici iz Francuske otišli najprije u Belgiju.

"Belgijska policija uočila je automobil marke "audi" francuskih registarskih tablica, a zbog sumnje da se radi o vozilu nestalog para, policija je zaplijenila automobil radi analiza. Upoređujući registarske tablice sa izdate potjernice, utvrđeno je da se radi upravo o vozilu para. Uz to, istražitelji su došli i do hotela gdje su tokom boravka u Belgiji odsjeli roditelji sa bebom, međutim, po dolasku policije, oni ni tamo nisu zatečeni", pišu francuski mediji i dodaju da će se najverovatnije istražitelji, posle Belgije, uputili u Srbiju, jer, kako se pretpostavlja, moguće je da se par uputio ka zemlji odakle su rodom.

Na jučerašnjoj konferenciji za novinare, javni tužilac Etik Mathais u Bobinju, nije zvanično potvrdio da će se istražitelji sada uputiti u Srbiju, međutim, nije ni demantovao ovu informaciju, s obzirom na to da bi to bio najverovatniji sled okolnosti, s obzirom na to da se radi o paru porijeklom iz Srbije.

Inače, pet osoba bliskih ovoj porodici nalazi se u pritvoru u Francuskoj zbog sumnje da su im pomagali prilikom bijega. Kako navode francuski mediji, dvojicu uhapšenih mogli bi da terete zbog kidnapovanja maloljetnika, s obzirom na to da su za Belgiju otišli zajedno sa traženim parom i bebom.

Podsjetimo, par je sa bebom nestao 21. oktobra kasno u noć, kada su, kako se sumnja, oteli svoje prijevremeno rođeno djete iz porodilišta "Rober-Balonže" u naselju Alni-so-Bua. U međuvremenu oglasili su se majka i brat Kristine N. Oni su naveli da su zabrinuti za bebu i Kristinu.

Podsjetimo, dječak Santjago, koji je prijevremeno rođen pre 20 dana i dalje nije pronađen, a policija intenzivno traga za njegovim roditeljima koji su ga, kako se sumnja, oteli iz bolnice u noći između ponedeljka i utorka. Ljekari navode da su šanse da dječak preživi van bolnice sve manje i manje sa svakim satom koji prolazi.

(Kurir/MONDO/J.D.)