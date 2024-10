Pokrenut je postupak za oduzimanje roditeljskog prava ocu i majci dječaka ubice iz Niške Banje.

Protiv M.M. i njegove supruge M.M.M. iz Niške Banje, roditelja dječaka koji je 5. oktobra prošle godine ubio svog školskog druga Andreju Simića, pokrenut je postupak za oduzimanje roditeljskog prava.

Osnov za pokretanje ovog postupka je to što se protiv njih pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu vodi istraga za krivično djelo protiv opšte sigurnosti za koje je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. Oni se terete da su, kako je navelo tužilaštvo, "u periodu od jula do 5. oktobra 2023. godine u Niškoj Banji, stavili na raspolaganje hladno oružje - noževe pogodne za nanošenje povreda svuda po kući, nadohvat svog maloljetnog sina a koji je iskoristio laku dostupnost noževa te je istima doveo u opasnost život i tijelo maloletnog Andrej Simića".

Kako se saznaje, postupak za lišenje roditeljskog prava pokrenuo je nadležni organ starateljstva koji je aktivno angažovan u ovom predmetu jer je ubica maloljetnik koji je krivično neodgovoran.

"Tužbu za lišenje roditeljskog prava u ovom slučaju podnio je niški Centar za socijalni rad. Istovremeno oni su podnijeli zahtjev za izdavanje privremene mjere radi zaštite maloljetnika dok postupak traje. Postupak u ovom predmetu biće nastavljen sledeće nedelje a javnost je isključena radi zaštite interesa maloljetnog lica", saopštila je Ana Gajić Ristić, portparol Osnovnog suda u Nišu.

Prema zakonu, sudska odluka o lišavanju roditeljskog prava, ocu i majci maloljetnika oduzima sva prava i obaveze prema djetetu osim dužnosti da ga izdržavaju.To znači da roditelj nema više pravo da čuva, podiže, vaspitava, zastupa, stara se o obrazovanju i upravljanju imovinom djeteta ali je i dalje dužan da obezbjeđuje sredstva za njegov život. Odluka o lišavanju roditeljskog prava upisuje se u matičnu knjigu rođenih.

Roditeljsko pravo se, ako prestanu razlozi zbog kojih je oduzeto, može vratiti u posebnom parničnom postupku.

Uporedo sa ovim postupkom nastavlja se istraga pred Višim javnim tužilaštvom protiv roditelja dječaka ubice. Stiglo se do saslušanja Andrejevih roditelja ali je zastupnik M.M. i M.M.M. advokat Milan Petrović podnio zahtjev za izuzeće Višeg javnog tužilaštva u Nišu. Apelaciono tužilaštvo ovaj zahtjev je odbacilo kao neosnovan pa će postupak biti nastavljen tamo gdje je stao.

Andreja Simića je sa 37 uboda nožem usmrtio njegov školski drug u potkrovlju svoje kuće u Niškoj Banji a zatim istrčao na ulicu i bacio se na zemlju ponašajući se potpuno iracionalno zbog čega ga je zbrinula Hitna pomoć. S obzirom na to da je zločin počinio trinaestogodišnjak koji je krivično neodgovoran, Više javno tužilaštvo nadležno za maloljetne krivce predmet je ustupilo Osnovnom javnom tužilaštvu.

Ova pravosudna institucija protiv roditelja dječaka ubice pokrenula je istragu zbog zlostavljanja i zanemarivanja deteta ali je posle skoro devet mjeseci, ustanovljeno da su oni odgovorni za teško djelo protiv opšte sigurnosti. Iz tog razloga predmet je na dalje postupanje vraćen Višem javnom tužilaštvu. Jedan od krunskih dokaza protiv roditelja maloljetnog ubice su fotografije načinjene prije zločina na kojima se vidi majka sa pištoljem i dječak kako nožem "kolje" medveda igračku.

Takođe, otac ubijenog dječaka MIća Simić posvjedočio je da je dečak koji je usmrtio Andreja uvijek nosio pun ranac noževa o čemu na šta je više puta upozoravao njegovu majku koja ga nije spriječila da nastavi sa ovakvim ponašanjem koje je kulminiralo stravičnim zločinom.

Motiv ubistva i dalje je nepoznanica, poznat je samo maloljetnom izvršiocu koji se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi u Beogradu gdje je obavljeno njegovo vještačenje. U toku istrage biće obavljeno i vještačenje njegovih ali i elektronskih uređaja njegove žrtve, gdje će se možda krije odgovor na ovu misteriju.