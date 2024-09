Predsjednik Srbije je tokom svog večerašnjeg obraćanja saopštio mjere.

Izvor: pink tv / screenshot

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog večerašnjeg obraćanja saopštio mjere koje će naša država preduzeti povodom događaja na Kosovu i Metohiji.

Mjere koje Srbija zahtijeva podeljenih u 5 poteza:

Izvor: RTS / Printscreen

Povratak na "Status quo ante"

Izvor: RTS / Printscreen

"Prvi potez je povratak na "Status quo ante. Vidimo da sve ovo nema nikakvog smisla. Mi smatramo da je, za bilo kakav ozbiljan napredak u dijalogu, potrebno da se ispune sve ove tačke. U okviru prve tačke pokrenućemo susret sa 60 svjetskih lidera i svakom lideru dostaviću sve papire koje smo i sad dostavili, i dodatno papire. Svim članicama Saveta bezbjednosti i Putinu i Si Đinpingu. Govorim o 60 premijera i predsjednika zemalja do kraja novembra. Uručiću i 11 odlikovanja onima koji su pomogli u borbi i lično ih uručiti u Njujorku. Od kineskih, ruskih prijatelja, Nikaragve, Konga, Emirata. Da pokažemo zahvalnost i da ne zaboravljamo one koji su nam u teškim situacijama pomogli", naglasio je predsednik.

"Raspisivanje i održavanje slobodnih i demokratskih lokalnih izbora na severu Kosova i Metohije, uz učešće Misije OEBS i EU; Primjenu člana 9 Prvog Briselskog sporazuma kroz kolektivni povratak Srba u Regionalni direktorat KP Sjever; Povratak srpskih sudija i tužilaca na pravosudne funkcije; Povlačenje specijalnih snaga tzv. kosovske policije iz nelegalno sagrađenih baza i kontrolnih punktova na severu Kosova i Metohije, kao i njihovo povlačenьe iz svih institucija, koje su od 1999. godine do nelegalnog zatvaraьa 2024. godine pružale vitalne javne i administrativne usluge građanima; Hitno, neodložno i konačno formiranje Zajednice srpskih opština, bez daljih političkih smicalica i igara, jer nam je jasno da je 12 godina to bila samo igra koja je korišćena za kupovinu vremena, sa ciljem da se ZSO nikada ne formira i da se uz to ukinu sva prava Srba. Ovo konkretno znači usvajanje konačnog Nacrta statuta ZSO na način predviđen Poslovnikom o radu Upravljačkog tima, od strane demokratski izabranih predstavnika srpske zajednice na Severu Kosova i Metohije; Neodložna primena garanciіa Evropske unije i SAD od 28. decembra 2022. godine i momentalno oslobađanje svih političkih zatvorenika koji su uhapšeni od tzv. kosovske policije zbog svog demokratskog, građanskog ili političkog aktivizma - a posebno onih koji su uhapšeni zbog učešća na mirnim protestima/barikadama; Neodložno omogućavanje nesmetanog platnog prometa i poštanskih usluga."

Ovi zahtjevi biće prenijeti u predstojećim međunarodnim aktivnostima koje će uključiti razgovore i posebne događaje u okviru sistema UN i OEBS, kao i podizanje svesti o kršenju ljudskih prava Srba u okviru Komiteta za ljudska prava UN.

Kosovo i Metohija kao područje posebne socijalne zaštite

Izvor: pink tv / screenshot

"Pod dva, Srbija će proglasiti Kosovo i Metohiju područjem posebne socijalne zaštite. Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon kojim će proglasiti Autonomnu pokrajinu Kosovo i Metohiju za područje posebne socijalne zaštite, čime će biti zagarantovano pravo na finansijsku podršku za nezaposlene. Ovim zakonom biće posebno regulisan i ograničen promet nepokretnosti (ograničavanje prodaje nepokretnosti i za pojedince koji su korisnici povlastica iz Zakona)", rekao je i dodao:"Uživanje povlastica će biti ograničeno samo na one koji zaista žive u AP Kosovu i Metohiji. Govoreći dalje o pomoći od 20.000 dinara, ali i o besplatnim udžbenicima za sve đake na KiM, predsednik je istakao da će svako dete predškolskog uzrasta, kao i osnovci i srednjoškolci, imati oko 5.000 dinara mesečni dodatak, takozvani užinski dodatak, a ići ćemo i na nova zapošljavanja", naglasio je Vučić.

Otpornost srpskih institucija na Kosovu i Metohiji

Izvor: pink tv / screenshot

"Srpske institucije i privremeni organi na Kosovu i Metohiji neće biti ukinuti niti zatvoreni, čime će biti spriječeno da Aljbin Kurti ostvari svoj glavni politički cilj da iseli i u potpunosti eliminiše institucije Srbije i Srbe na Kosovu i Metohiji. U svrhu ublažavanja jednostranih i nekoordinisanih akcija Kurtijevog režima usmerenih protiv srpskih institucija i privremenih organa, tik uz administrativnu liniju u naseljenom mestima Rudnica i Ribarići biće otvorena Pisarnica, na kojoj će Srbi sa severa Kosova i Metohije imati pristup u ostvarivanju svojih prava iz domena socijalne zaštite i posredstvom koje će pružati vitalne javne i administrativne usluge građanima", naglasio je Vučić

Uspostavljanje posebnog Tužilaštva

Izvor: RTS / Printscreen

"Usaglašeno je da će Narodna skupština Republike Srbije u roku od 45 dana usvojiti Zakon o organizaciji nadležnosti pravosudnih organa Republike Srbije za područje Autonomne pokrajine Kosova i Metohije kojim će biti uspostavljeno posebno Tužilaštvo za procesuiranje zloupotreba i kršenja osnovnih ljudskih prava, uzurpaciju imovine, ugrožavanje telesnog integriteta i dostojanstva građana Republike Srbije na prostoru Kosova i Metohije. Tužilaštvo će imati poseban zadatak da istraži i goni kriminalna i protivpravna djela službenika i zvaničnika privremjenih institucija u Prištini", naglasio je Vučić i dodao:

"Mi u Beogradu, ili malo ko u Beogradu, stvarno brine o Kosovu van kafane, van uobičajenih psovki, a posebno u državnim organima. Državni organi nikako nemaju vremena za Kosovo i Metohiju i to nije od nas. To je naša bolest od 1945. na ovamo. Sve drugo nam je preče i važnije od toga. I zato i naši državni organi od MUP-a do tužilaštva, pravosuđa, nikada se nisu dovoljno bavili situacijom na Kosovu i Metohiji. Što ovo znači? Ovo će da traje samo do uspostavljanja i poštovanja normi dogovorenih i potpisanih u Briselu i poštovanja briselskog sporazuma. Dakle, mi popunjavamo ovaj pravni vakum, jer mi u ovom trenutku nemamo način kojim ćemo urediti zakonsku mogućnost da sve one koji učestvuju u progonu i protjerivanju Srba, sve one koji učestvuju u maltretiranju, šikaniranju, prebijanju i upucavanju Srba, da konačno možemo da ih gonimo. I to je stvar koju ćemo da radimo. To će biti i posebna sudska veća određena za ovo, kao i posebno tužilaštvo da se istraži i gonE kriminalna i protipravna dela službenika i zvaničnika koji provode akcije kršenja ljudskih prava nad srpskim stanovništvom na Kosovu i Metohiji. Time će biti i obuhvaćena lica srpske nacionalnosti koja u ime i za račun albanske tajne policije sprovode progon srpskog življa na najgori mogući način i učestvuju u progonu našeg stanovništva", rekao je.