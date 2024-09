Tri maloljetnika stara 15, 14 i 12 godina opljačkala su benzinsku pumpu 25. avgusta u jednom selu kod Bijele Crkve.

Izvor: Kurir

Vlasnik pumpe ih je potom, navodno, tukao i maltretirao, a roditelji maloljetnika su slučaj prijavili policiji. Sada se pojavio video-snimak na kome se vidi kako tinejdžeri pljačkaju objekat i to pokušavajući da se maskiraju.

Podsjetimo, o svemu je obaviješteno i Osnovno javno tužilaštvo u Vršcu koje prikuplja svu potrebnu dokumentaciju povodom ovih događaja. Video snimak sa nadzornih kamera na benzinskoj pumpi na društvenoj mreži Fejsbuk objavile su Bjelocrkvanske novosti, gdje se jasno može videti kako maloljetnici ulaze na pumpu. Na pomenutom snimku vidi se kako dečak polugo ulazi, tačnije uskače kroz prozor u prostoriju i otvara vrata frižidera dok preko lica ima majicu.

Djeluje kao da je skinuo majicu i stavio je preko lica kako bi sakrio svoj identitet. Međutim, u jednom trenutku pada mu majica koju je vezao preko lica i pokušava da je namjesti. Nastavlja da pljačka. Otvara frižider i uzima četri limenke koje potom stavlja na sto koji se nalazi nasred prostorije. Inače, u momentu djeluje da dječak gleda pravo u kameru koja ga sve vreme snima.

Ubrzo se na snimku vidi i drugi dječak koji uskače kroz prozor, prilazi stolu na kom se nalazi kompjuter.

Maloletnik sa limenkama izlazi napolje, kako je i ušao, kroz prozor. Drugi maloljetnik bez razmišljanja hvata se za fioke koje imaju u stolu. Pretresa ih, vadi jednu pa drugu, deluje da to radi užurbano kako bi obavio posao i pobjegao pre nego što budu otkriveni i uhvaćeni u razbojništvu. Na snimku se može vidjeti kako uzima nešto iz fioka, koje ostavlja ispreturane i otvorene, a zatim bježi. Kako smo ranije izvještavali, otac jednog od dječaka (ime i prezime poznato redakciji) ispričao je za Kurir da ga je prvenstveno sramota što je njegov sin uopšte učestvovao u razbojništvu.

Maloletnici pljačkaju benzinsku pumpu kod Bele Crkve

Kako je naveo, njemu je žao što je do toga došlo, ali kako je objasnio smatra da je zakon trebao da ih kazni za krivično djelo koje su počinili 25.avgusta u večernjim časovima, a ne vlasnik firme koju su opljačkali dva dana kasnije 27.avgusta. - Tukao ih je i šutirao, a pridružila mu se i sestra. Jednom detetu je slomio nos, pa ga je polivao vodom iz crijeva da bi isprao krv. Tortura ni tada nije prestala, već je decu opet stavio u kola i odvezao ih kod frizera da ih ošiša za kaznu.

U salonu je bila gužva, pa je on kupio mašinicu za šišanje - ispričao je ranije čovjek i objasnio da je iživljavanje nad djecom tada nastavljeno. - Odvezao ih je do svoje pumpe u selu, iznio stolicu i naredio im da jedan drugog šišaju na ćelavo! Djeca su to uradila, šišala su jedan drugog i plakala.