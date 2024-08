U Pančevu se umalo dogodila tragedija zbog dječije igre koja se snimala za društvene mreže.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Majka dečaka (13) iz Pančeva ispričala je da je njen sin 4. avgusta ove godine zadobio ozbiljne povrede tokom dječije igre koja je snimana za društvenu mrežu "TikTok". Ona je za "Kurir" navela da je drug (15) njenog sina njemu umotao cijelo telo i glavu u foliju nakon čega je on izgubio svijest i pao na beton zbog čega je kasnije završio u bolnici.

"Ne znam kako im je to palo na pamet, ali uzeli su streč foliju i, kako sam čula od drugog sina, obmotavali noge time. To je trebalo da bude nekakva šala za društvene mreže. Tako je i bilo sve dok jedan od mojih sinova i taj stariji dječak od 15 godina nisu ostali sami, jer se drugi sin vratio kući. Kada su ostali sami, stariji dečak je obmotao cijelo tijelo mog sina folijom, uključujući i glavu.

Tek posle sam saznala da ga je sin molio da ne radi to, ali je bio nemoćan da se sam izvuče iz streč folije. Na svu sreću, u tom trenutku drugi sin se vratio do tog mjesta gde ih je ostavio, a tada je naišla i prolaznica, zahvaljujući kojoj je moj sin sada živ. Kada me je pozvala telefonom i rekla da je vidjela mog sina bez svesti, da on ne diše, svašta mi je prošlo kroz glavu i iste sekunde sam istrčala s posla", ispričala je uznemirena majka.

Njen sin je ležao nepomično na betonu. Pored njegove glave bilo je mnogo krvi.

"Pored njegove glave bilo je i krvi. Preplašila sam se, u prvi mah nisam znala šta najpre da uradim... U panici i strahu, ja sam tražila samo da čujem otkucaje srca", dodaje majka i napominje da dete koje je umotalo njenog sina u foliju nije bilo u tom trenutku tu.

Dječak je vozilom Hitne pomoći prebačen u Opštu bolnicu u Pančevu. Dečaci su, prema nezvaničnim informacijama, ispričali da je to bila njihova zajednička igra.

"Rekli su da je sve bilo dobrovoljno i da im je ideja bila da naprave snimak za mreže. Policija ispituje slučaj, a izvještaj će biti prosleđen nadležnom tužilaštvu", rekao je izvor upućen u slučaj.

Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Pančevu. "Dežurni javni tužilac je naložio Policijskoj upravi u Pančevu da uzme izjave od učesnika događaja i preduzme druge radnje radi utvrđivanja okolnosti događaja, nakon čega je naloženo da se tužilaštvu dostavi izveštaj o postupanju, po čijem dostavljanju će biti preduzete radnje na koje je ovo tužilaštvo ovlašćeno", saopštilo je Više javno tužilaštvo u Pančevu.