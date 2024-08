Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izajvio je da su ruske službe bezbjednosti upozorile da se u Srbiji pripremaju masovni neredi, čiji je krajnji cilj državni udar i svrgavanje legitimno izabranog rukovodstva zemlje.

"Da, dobili smo zvaničnu informaciju iz Ruske federacije, zvaničnim kanalima prenijete informacije. Dobili smo tu informaciju, bavimo se time, ljudi specijalizovani za to se bave time i rade svoj posao. Nadležna je i BIA. Ljudi koji pokušavaju na silu da nešto urade, neće se to desiti, jer Srbija ide napred i ništa je neće zaustaviti. Srbija neumitno ide napred i ne mogu da je zaustave. To je moja poruka svima, ljudi ne moraju da brinu i da se sekiraju, zabrinut sam samo da li ćemo sve ovo stići", rekao je predsjednik.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić večeras obilazi radove na izlaznom portalu tunela "Iriški venac" u okviru projekta Novi Sad – Ruma, Fruškogorski koridor.

Predsjednik se prvenstveno zahvalio svim radnicima i ambasadoru Kine što je prisutan.

"Srećan sam kad vidim ovakve rezultate našeg zajedničkog rada. Hvala vašim kompanijama na izuzetnom angažmanu. Ponosan sam kad vidim koliki je napredak. Nevjerovatno je koliki je ovo napredak. Ovo je najduži tunel u celoj Srbiji, dvije cijevi od 7 kilometara, dakle 57,8 posto radova je izvršeno. Idemo i na vrijeme i ispred vremena. Mnogo sam srećan i zadovoljan. Spojiće Novi Sad, petrovaradin, Paragovo i ispod Fruške Gore, preko Rivice do Iriga, dalje do Rume i onda izlazi na Beograd-Šid i Beograd-Šabac-Loznica auto-put. Za pola sata će Novosađani biti na putu Beograd-Šid-Šabac. I to lagane vožnje", dodao je Vučić.