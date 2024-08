Teško ubistvo dogodilo se ispred prodavnice u selu Glašinac kod Žitorađe.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

Pred tužiocem Višeg tužilaštva u Prokuplju saslušan je N.S. (49) iz sela Glašinac kod Žitorađe zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo, jer je nožem nanio više ubodnih rana Dejanu Iliću (49) iz istog sela.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni N.S. je priznao djelo, odnosno nije negirao da je nožem ubo Dejana Ilića, ali da se ne sjeća koliko mu je uboda naneo. Ispitani su i svjedoci, koji tvrde da je Dejan Ilić prvi njemu prišao sa pivskom flašom u ruci.

Nakon saslušanja, potvrđeno nam je u Višem tužilaštvu u Prokuplju, predložen je pritvor osumnjičenom do 30 dana. Sudija za prethodni postupak Višeg suda u Prokuplju odrediće dalje postupke. Prethodno, tokom jutra, dok je N.S. bio kod tužioca, ispred zgrade prokupačkog suda i tužilaštva okupili su se mještani Glašinca u znak podrške ovom čovjeku. Oni su uporno ponavljali da je on spasao selo i sve u njemu i da mole nadležne organe da to uzmu u obzir.

"On nas je sve spasao. Razumijemo da je riječ o krivičnom djelu, ali samo želimo da ukažemo na okolnosti i situaciju. Smatramo da sve treba da se uzme u obzir", naglasio je meštanin Glašinca Nikola Krstić.

On je dodao da su kada se u selu čulo da je Dejan Ilić pušten iz pritvora, u kojem je bio 30 dana jer je srpom nanio više posjekotina majci N.S, svi bili preplašeni i strijepili.

"Meni je ulazio u kuću. Komšijino dijete je povrijedio, svoju majku je povrijeđivao pa se krila kod komšije u štali, sve dok nije prebačena u Dom starih. Nema kuće u selu i okolnim selima koja nisu strahovala", dodaje mještanka Glašinca koja se nalazila ispred zgrade suda. Istovremeno, oni sakupljaju priloge kako bi platili dvojicu advokata koje su angažovali da brane osumnjičenog, a pokrenuli su i potpisivanje peticije podrške.

Osumnjičeni N.S. je, podsjetimo, Dejana izbo nožem ispred seoske prodavnice. Nož kojim je, kako se sumnja, N. S. izbo Ilića, on je ponio od kuće, a ubijeni je od višestrukih uboda preminuo na mjestu. Meštani sela Glašinac, podsjetimo, rekli su da je ubijeni bio strah i trepet u selu i da su svi zazirali od njega. On je, kako dodaju, višestruki povratnik u vršenju raznih krivičnih djela, pa je ranije osuđivan, uglavnom za nasilje u porodici i tuče.