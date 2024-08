Kasne letovi na aerodromu "Nikola Tesla".

Usled kvara IT sistema beogradskog aerodroma 1. avgusta u jutarnjim časovima došlo je do stvaranja većih gužvi na šalterima za prijavu na let. Kao posledica toga, većina letova Er Srbije u jutarnjem talasu kasnila je u odnosu na planirano vrijeme polijetanja, dok je nekoliko letova kasnilo i po dva sata.