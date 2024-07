Pred Višim javnim tužilaštvom u Zaječaru danas će biti saslušan Dejan Dragijević iz sela Zlot, osumnjičeni za ubistvo male Danke Ilić iz Bora. On je, podsjetimo, priznao prvobitno zločin i u policiji i u tužilaštvu.

Saslušanje Dejana Dragijevića zakazano je za danas, svi sa nestrpljenjem očekuju šta će on sada reći pred tužilaštvom, s obzirom na to da je očigledno čekao da prođe saslušanje svih svjedoka i da je od zločina i priznanja prošlo više od 3 mjeseca - kaže izvor za Kurir.

Šta će Dragijević reći nakon tri mjeseca od priznanja ubistva, za sada samo on zna. Međutim, s obzirom na to da je prošlo izvjesno vrijeme i da je nedavno promijenio iskaz njegov kolega, Srđan Janković, koji je takođe osumnjičen za isti zločin kobnog 26. marta u Banjskom polju, postoji mogućnost da Dragijević sada potpuno negira zločin ili čak poželi da svu krivicu svali na Jankovića.

S druge strane, prema priznanju s početka aprila, Dragijević je tada izjavio da je prvo kolima udario Danku, a potom je unio u auto i zadavio rukama, te postoji šansa koja će donijeti razrešjenje ovog slučaja, odnosno da će Dragijević konačno priznati gdje je prebacio tijelo male Danke dva dana nakon što je ubio, i to kako je tada rekao, uz pomoć oca Radoslava i sada već pokojnog brata Dalibora.

U ovom slučaju postoje tri solucije. Prva je da će konačno otkriti gdje se nalazi tijelo djevojčice, ali druga i treća solucija su izvjesnije. Moguće je da će i Dragijević, kao što je to nedavno uradio Janković, sada negirati zločin, odnosno da će povući svoj prvobitni iskaz dat posle hapšenja u aprilu, vadeći se na to da je prvu izjavu dao ishitreno i da je tada bio pod stresom. Treća solucija je da svu krivicu svali na Jankovića, ali za to bi morao da da valjan dokaz - objašnjava naš sagovornik.

Inače, pred Višem javnim tužilaštvom u Zaječaru završeno je saslušanje svih svjedoka kada je riječ o slučaju ubistva dvogodišnje Danke, međutim, nema pomaka u istrazi, iako je salsušano svega 20 svjedoka, među kojima su i Dankini roditelji.

Takođe, u tužilaštvo je stigao dio vještačenja DNK tragova uzetih iz automobila kojim je, kako se sumnja, djevojčica udaren, ali nije bilo poklapanja sa Dankinim biološkim tragom.

U toku je drugi dio DNK vještačenja, a u istrazi je obavljeno i neuropsihijatrijsko vještačenje dvojice osumnjičenih i utvrđeno je da su oni uračunljivi. Tužilaštvo ima još tri mjeseca rok da podigne optužnicu, s obzirom na to da je zakonski rok za podizanje optužnice šest mjeseci.