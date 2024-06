Muškarac koji je danas šetao go Zagrebom je u kući duže vrijeme živio sa tijelom svoje mrtve majke.

Izvor: Profimedia

Danas je u Zagrebu šetao go muškarac koji je sjekirom razbijao automobile, a prema novim saznanjima, on je već duže vrijeme živio sa tijelom svoje mrtve majke, piše "24sata.hr". Komšije kažu da mu je policija na vrata dolazila i ranije, ali im nije otvarao.

Policija i dalje istražuje uzrok smrti starije žene (60). Zasad nema sumnje da je riječ o ubistvu, vjerovatno je žena preminula prirodnom smrću.

Žena čije tijelo je pronađeno je prije tri godine imala moždani udar nakon čega je prošla rehabilitaciju pa su komšije znale da je viđaju kako je sin gura u kolicima. Međutim, prethodne dvije godine je nisu vidjele, a njen sin M.C. je odjednom prestao sa svima da komunicira.

"Jednostavno kad bi ga sreli, pozdravili bi ga na ulici, a on bi samo okrenuo glavu. Vjerovatno se to tada dogodilo. On i njegov pokojni otac su imali kompaniju koja je u međuvremenu propala - otac mu je umro, a on se zaposlio u jednom osiguravajućem društvu. A šta da ga pitamo, kako da ga pitamo je l‘ ti majka živa? On bi se samo okrenuo i otišao. Smatrali smo da nadležne službe o tome trebaju da vode računa", kaže jedan komšija.