Na listu čekanja stavljen je 22. januara. Nije dugo bio - 6. aprila stiže poziv, sjutradan u podne počela je desetočasovna operacija. Šef tima je dr Reni Vamos Ferenc, koji se usavršavao u AKH.

Vencislav Lilić čudo je od čovjeka! Čudo je što je uopšte bio živ do 41. godine s retkim oblikom retke bolesti koja uglavnom ubija do 25. godine života. Čudo je što je živeo punim plućima, a pluća praktično nije ni imao, kao ni izglede da dočeka nova! Ali, čudo se desilo - mimo svih najgorih prognoza, zakona i sila, postao je prvi stranac kome je Mađarska dala i transplantirala pluća! Doduše, za to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić direktno pozvao mađarskog premijera Viktora Orbana. I odmah nakon operacije čudesni Vencislav dohvatio se faktura, pa sad iz bolničkog kreveta u Budimpešti vodi firmu u Srbiji!