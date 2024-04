Učenik Osnovne škole Radoje Domanović u Nišu doneo je nož u školu zbog informacija koje je vidio na društvenim mrežama.

Protiv jednog učenika šestog razreda Osnovne škole Radoje Domanović u Nišu pokrenut je disciplinski postupak i on je privremeno udaljen sa nastave jer je u srijedu donio nož u školu. Direktorka ove škole Dušica Tričković je rekla da niko od učenika nije bio ugrožen, da taj dječak nije problematičan već da je on postao žrtva neprovjerenih informacija koje su se širile na društvenoj mreži "TikTok".

"Sve se to događalo u večernjim časovima na kraju nastave kada se taj učenik povjerio drugarici da je doneo nož u školu jer se bojao da će biti napadnut s obzirom na to da je na Tik Toku video da je 24.04.2024. navodno Dan silovanja. Djevojčica je najpre mislila da se njen školski drug šali, jer su učenici tog odeljenja veoma bliski i imaju veliko međusobno povjerenje. Tom razgovoru je prisustvovala i personalni asistent jednog učenika koja je smatrala da o tome ipak treba obavijestiti nadležne školske organe. Učenica je otišla do psihologa, odmah je obavljen razgovor sa dečakom koji je bez ikakvih problema predao kuhinjski nož koji je imao kod sebe. Bio je veoma potresen i plakao je, bojao se da će biti izbačen iz škole.

On je kazao majci da se plaši, da je vidio na Tik Toku da te brojke koje se ponavljaju u datumu znače da je taj dan za silovanje. Kazao je da je ta informacija bila na engleskom da je on preveo preko translejtinga, te da je shvatio da može biti u opasnosti jer su autori te informacije preporučivali da se tog dana ne izlazi iz kuće. Molio je majku da iz tog razloga ne ide u školu ali ga ona nije ozbiljno shvatila. Dječak je zatim uzeo neki nož iz kuhinje da bi se, kako je rekao, branio ako ga neko napadne na putu do škole. Danas smo sazvali Tim za zaštitu od nasilja, protiv dečaka je pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede obaveze a on je udaljen iz škole na period do pet dana.

Nakon razgovora sa psihologom majci dječaka je preporučeno da se obrati stručnjacima kako bi sagledali dječaka. Ponavljam, on nije problematičan ali je naivan i povodljiv i postao je žrtva neprovjerenih informacija. Ovakvi događaji su upozorenje da roditelji treba da povedu računa o sadržajima koje deca prate na internetu", rekla je Tričković.