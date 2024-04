Majorka policije Bojana Otović Pjanović strahuje da je priroda zločina nad djevojčicom Dankom Ilić monstruozna.

Prošlo je pet dana otkad je Srbiju pogodila strašna vijest da je mala Danka Ilić (2), za kojom se tragalo 10 dana, ubijena u Banjskom polju kod Bora. Njeno tjelo, nažalost, još nije nađeno. Nemio događaj koji se desio u međuvremenu zakomplikovao je situaciju - riječ je o iznenadnoj smrti brata osumnjičenog za ubistvo djevojčice, koji je priznao da je pomogao bratu da se riješi tela.

"Ne mogu da izgovorim to što mislim da su uradili sa tijelom"

Iako su osumnjičeni u potpunosti priznali zločin koji su počinili, jedno je i dalje misterija - gdje i kako je skriveno tijelo Danke. Policija i danas nastavlja sa pretraživanjem svih lokacija gde bi moglo da bude telo ubijene djevojčice, a majorka policije Bojana Otović Pjanović ističe da ima više verzija zbog čega osumnjičeni ne žele da otkriju lokaciju tela.

"Može biti da su saznali, raspitali šta nosi to tijelo, strah od svega toga i da zaista u ovom trenutku ne znaju, da su više puta premještali. A može biti i da su uradili još nešto monstruoznije sa tijelom deteta. Kao majci i čovjeku mi je teško da kažem to što mislim da su uradili. Ne mogu da izgovorim to što mislim da su učinili", rekla je Bojana Otović Pjanović. Majorka policije ističe da želi zbog porodice ubijene Danke Ilić da se tijelo što pre pronađe, kako bi roditelji mogli da sahrane svoje dijete.