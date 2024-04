“Reko sam ti da samo mi možemo obaliti Vučića da mu na početak prvenstva 40h (hiljada) počne skandirati... Svaku vlast u Srbiji su obalili navijači”, šalje Zvicer.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić/MONDO/Stefan Stojanović/Adria media group

Zvicer i Milović razgovaraju o spoljnoj politici i razmatraju kako će se dolazak Bajdena na čelo Amerike odraziti na države regiona. Vođa kavčana tvrdi da jedino oni mogu svrgnuti Vučića, uz pomoć 40.000 navijača: Svaku vlast u Srbiji su obalili navijači, poručuje Zvicer, pišu Vijesti.

“Ma kakav narod, pa puno je više Srba vazda bilo, nego nisu smjeli glasati i isticati... Milu su kola nizbrdo i nema ko će ih zaustaviti”

Samo mi možemo obaliti Vučića, poručuje Radoje Zvicer sada odbjeglom policajcu Ljubu Miloviću dok razglabaju o međunarodnoj politici.

Vođa kavačkog kriminalnog klana i njegov saradnik o tome diskutuju na kriptovanoj telefonskoj aplikaciji 10. januara 2021. godine, a povod im je dolazak Džoa Bajdena na čelo Sjedinjenih Američkih Država.

Bajden je upravo u tom periodu pobijedio Donalda Trampa na tamošnjim predsjedničkim izborima.

Sagovornici su, piše na Skaju, saglasni da njegov izbor za predsjednika Amerike odgovara svima, osim Srbiji i velikosrpskoj politici.

Milović u tom kontekstu navodi da se Bajdenovim dolaskom mora zaokrenuti politika na Balkanu, i da će SAD ići “na rušenje Vučića svim silama”...

“Reko sam ti da samo mi možemo obaliti Vučića da mu na početak prvenstva 40h (hiljada) počne skandirati... Svaku vlast u Srbiji su obalili navijači”, šalje Zvicer.

U redovima kavačkog klana, kako će kasnije registrovati i istražitelji iz Crne Gore i Srbije, bili su između ostalih i Veljko Belivuk i Marko Miljković, koji su godinama rukovodili dobrim dijelom navijača beogradskog Partizana, pišu Vijesti.

Milović: Tu treba mudro odigrati u narednom periodu.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić

Zvicer: Bajden ti odgovara svakoj državi bez srb (Srbiji).

Milović: Srbiji, Republici Srpskoj i velikosrpskoj politici.

Zvicer: Ja sam im rek’o da dobro izmjere, što god odluče, prihvatam... Onoga Stanivukovića drže Englezi...

Milović: Mislim da će pokušat’ Stefanovića da oslabi Vučić svim silama. Sve mu smjenjuje. A Stanivuković je prikriveni velikosrbin, veći je nacionalista od Dodika. Ja sam ga pratio i volio dok nijesam čuo njegove izjave vezano za litije, Crnu Goru, Srebrenicu, Dejtonski sporazum, Kosovo...

Zvicer: Jeste, ne krije on to, u svaki razgovor pominje strica koji je poginuo.

Milović: Sve veliko srbska teška politika, tako ne mogu naprijed. Srbi sa ovakvom politikom odu 3 god (godine) naprijed, pa 10 u nazad.

Zvicer: Mijenjaće to stranci, pošto su ova naša gamad poltronska spremna na sve. Samo da ove skinemo u CG pa što god.

Predsjednik Vlade Crne Gore u tom periodu bio je Zdravko Krivokapić, čija je vlada formirana oko mjesec dana prije toga, odnosno 4. decembra 2020. godine. DPS je na izborima u avgustu te godine izgubio nakon tridesetogodišnje vladavine.

Milović: Čim ojačaju malo ekonomski, odma’ počinju da zavlače nos u region. Niko ne valja sem oni... Šuplji su ovi dobro. Valjda se narod osvijesti...

Zvicer: Ma kakav narod, pa puno je više Srba vazda bilo, nego nisu smjeli glasati i isticati... Milu su kola niz brdo i nema ko će ih zaustaviti. Hapšenje Brana je jaki momenat za glasače i sve...

Nikšićanin Branislav Brano Mićunović uhapšen je u Budvi 6. januara 2021. godine, nakon što je pronađeno oružje u automobilu u kom se nalazio.

Uz njega, tada je slobode lišeno i još nekoliko osoba iz Mućunovićevog obezbjeđenja.

Prema podacima Agencije za nacionalnu bezbjednost, Mićunović je na čelu jedne od kriminalnih ekipa u Crnoj Gori. On je više puta to demantovao.

Protiv Zvicera i Milovića vode se brojni krivični postupci u Crnoj Gori, ali i okruženju.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) juče je saopštilo da je podiglo još jednu optužnicu protiv njih i još 11 osoba zbog stvaranja kriminalne organizacije, šverca droge i pranja novca.

Optuženi su Milović, Zvicer, Mileta Ojdanić, Milo Božović, Miloš Mišurović, Filip Zindović, Petar Lazović, Nebojša Bugarin, Milan Popović, Ivan Stamatović, Vjekoslav Lambulić, Radovan Perović i Bojan Ojdanić.

Objašnjava se da je predmet tog tužilačkog akta, krijumčarenje više od pet tona kokaina iz Južne Amerike u Evropu, ali i prenos tako dobijenog prljavog novca iz Holandije u Crnu Goru, kako bi se prikrilo njegovo porijeklo u iznosu od 1.375.000 eura: “Povodom kojih događaja je, između ostalog, Specijalno državno tužilaštvo ranije podiglo optužnicu protiv 21 lica”.

“Specijalno državno tužilaštvo je, Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici, danas predalo optužnicu protiv 13 okrivljenih: Lj.M., M.O., M.B.,M.M., F.Z., P.L., N.B.,M.P., I.S., V.L., R.P., B.O. i R.Z., i to protiv okrivljenih: V.L., R.P. i B.O., za krivična djela stvaranje kriminalne organizacije, protiv okrivljenih: Lj.M., M.O., M.B., M.M., F.Z., P.L., N.B., M.P., I.S., V.L., R.P., B.O. i R.Z., za krivična djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, a protiv okrivljenog B.O. i za krivično djelo pranje novca, izvršena u periodu od novembra 2019. do marta 2021. godine, u Južnoj Americi i pojedinim državama Zapadne Evrope i u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju koje potpisuje tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić, kako prenose Vijesti.

Optužnicom je predloženo da se okrivljenima Lambuliću, Peroviću i Bojanu Ojdaniću produži pritvor, a da se Miloviću, Zindoviću, Bugarinu, Stamatoviću i Zviceru sudi u odsustvu.

Oni su u bjekstvu, a za njima su raspisane međunarodne potjernice.

Nakon što su početkom oktobra 2023. godine uhapšeni Lambulić, Perović i Bojan Ojdanić, Vijestima je iz SDT-a nezvanično saopšteno da to nije kraj i da će sa inspektorima SPO-a nastaviti rad u tom predmetu.

“SDT i SPO će nastaviti rad u ovom predmetu, jer je stigao veliki dio Skaj prepiske, pa se očekuju nova hapšenja kada se okonča analiza”, kazao je tada sagovornik lista uključen u istragu.

Istražitelji su tada, navodno, identifikovali Perovića, Ojdanića i Lambulića kao korisnike naloga na Skaj aplikaciji, preko kojih su naručivane veće količine kokaina od Milete Ojdanića. On je slobode lišen u martu prošle godine.