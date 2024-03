Komšije ubijenog S.B. u Padinskoj Skeli govorile su o njemu i njegovom životu.

Izvor: Youtube/Al Jazeera Balkans/Screenshot

Jezivo ubistvo S.B. (74) u zatvoru Padinska Skela šokiralo je javnost, osumnjičena su trojica osuđenika iz Lazarevca, a komšije brutalno ubijenog penzionera su govorile o njemu i njegovom životu. Njegovi sinovi, koji žive u Austriji, su na sahrani saznali da im je otac ubijen jer su mislili da je preminuo prirodnom smrću.

"Imao je kućicu na periferiji grada u kojoj je živio kada je leto, a u stan u centru grada je dolazio zimi. Bio je penzioner i živeo je sam, od kad mu je žena umrla. Tada kada se to dogodilo, odnosno za Novu godinu, svi su bacali petarde, to je običaj. Samo što je u jednom momentu došla policija tačno pred njegov stan i tada su rekli da su imali prijavu da se sa njegove terase bacaju petarde. Nikome nije jasno ko ga je i zbog čega prijavio kad je ceo komšiluk to radio", kažu komšije.

S.B. je u zatvoru završio zbog remečenja javnog reda i mira. Bacio je petardu koja je pala pored para koji je šetao malo dete i oni su ga prijavili policiji, a jedna komšinica navodi da nisu ni primetili nestanak S.B. sve dok se nisu pojavili zaposleni u Padinskoj Skeli kako bi porodici predali telegram.

"Kada su spomenuli Padinsku skelu, mislila sam da je u pitanju bolnica, ali mi je i zatvor prošao kroz glavu. Jadan čovek, penzioner, nije imao novca da plati tu kaznu, pa je zbog toga otišao u zatvor. Stan u kojem je živeo je veliki, računi su enormni za njega samog sa jednom penzijom. Pre penzije je radio u keramici, to nije bila nikakva penzija, sirotan baš kao i mi ostali penzioneri", kaže komšinica.

Nakon toga, isti ljudi pojavili su se i drugi put u zgradi. Tada su kompije saznale da je S.B. preminuo i da je bio u zatvoru.

"Ponovo su došli ti ljudi, opet su ga tražili i tada sam ja rekla svojoj ćerki da kontaktira njegovog sina koji je u inostranstvu da bi se čuo sa bratom koji je ovde, da prime tu poruku. Usledio je veliki šok kad smo saznali da je preminuo, ali nismo ni slutili da je ubijen. Nakon smrti, nije odmah sahranjen, čekali su obdukcija da bude gotova, ali smo tek prethodnih dana iz medija saznali kako je umro. Koliko ja znam, to ni njegovi sinovi nisu znali", dodaje komšinica.

Ona otkriva da je S.B. imao dobar odnos sa svima. Nije pravio probleme i uvek je bio spreman svima da pomogne.

"Kada sam renovirala stan, dao mi je deo svog stana da odložim stvari. Duže vreme su stajale, čovek nije reč rekao. Kada smo krečili, uzeo je kanticu i četku i priskočio da pomogne. Davno, dok mu je bila supruga živa znam da je voleo da popije, ali nije napravio probleme. Moj suprug je gledao sport i galamio stalno, pa smo njegova žena i ja često sedele zajedno i ogovarale ih", podsetila se komšinica.

Vidi opis SINOVI NISU ZNALI DA IM JE OTAC U ZATVORU! Potresni detalji o silovanom i ubijenom penzioneru u Padinskoj Skeli Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Facebook Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Facebook Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: privatna arhiva Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: privatna arhiva Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Facebook Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Facebook Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kako je S.B. završio u zatvoru?

Sve je počelo 31. decembra 2020. godine kada je S.B. oko 13 časova bacio petardu sa terase svog stana. Ona je pala pored ljudi koji su šetali bebu i preplašili ih.

Oni su to prijavili policiji nakon čega je S.B. dobio da plati kaznu od 30.000 dinara. Prvobitno se branio da je njegov unuk odgovoran, ali je ubrzo sve priznao zbog čega je dobio prekršaj iz oblasti javnog reda i mira.

Prvo je kažnjen sa 10.000 dinara, pa se Ministarstvo unutrašnjih poslova žalilo na presudu i na novom suđenju je S.B. dobio povećanu kaznu od 30.000 dinara. Završio je u zatvoru u Padinskoj Skeli gde je ubijen 4. februara.

Obdukcijom je ustanovljeno da je preminuo od posledica unutrašnjih povreda i krvarenja. S.B. su, kako se sumnja, danima tukla trojica drugih zatvorenika - S.S. (20), S.S. (21) i D.P. (21).

Protiv sedam službenika Uprave za izvršenje krivičnih sankcija pokrenut je disciplinski postupak. Upravnik zatvora je premešten na niže radno mesto i sada je zamenik upravnika.