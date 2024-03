Komšije su se oglasile o stravičnom slučaju ubistva koje je potreslo Novi Sad u ponedeljak.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić

Nezapamćen zločin dogodio se u ponedeljak u Novom Sadu u Ulici Diane Budisavljević gdje je, kako se sumnja, muškarac N.T. (55) ubio bušilicom svoju suprugu G. (52) nakon čega je otišao do Temerinskog mosta i pokušao da izvrši samoubistvo. On je na mostu vezao betonski blok lancem za sebe i skočio je, ali je preživio i nema ozbiljnije povrede, a inače je bio poznati prodavac ribolovačke opreme u Novom Sadu.

"Oni su dobro radili, jedna ćerka završila fakultet i zaposlila se, druga studira medicinu… Pored ove kuće u kojoj su živjeli svi zajedno, kupili su još dva stana i lokal, znači da novac sigurno nije bio motiv", kažu komšije, a kako se saznaje, jedan očevidac se onesvijestio na Temerinskom mostu kada je čuo šta je N.T. uradio prije pokušaja samoubistva.

Nisu nikada čuli N.T. da pravi probleme ženi i djeci. Nikada nije imao nesuglasice ni sa komšilukom.

"Oni su nam stalno dolazili, ćerke odrasle ovdje. Pred nama nisu pokazali nijedan problem, da li ih se bilo u braku ne mogu da tvrdim, ali mi smo baš šokirani. Najveća mi je bol za tu djecu jer su prvenstveno vezane za Gocu, to je bio jedan drugarski odnos između njih. Starija ćerka je sve vidjela, tijelo svoje majke, zamislite, mislim da se one neće skoro vratiti u ovu kuću, to je napravio!", dodaju komšije.

Porodično su izdavali i lokale širom grada. Komšije su navele da su znale za njih da su bili dobro situirani.

Tijelo ubijene žene pronašla je jedna od dvije ćerke ovog bračnog para. Motiv zločina nije zasad poznat, a kako se saznaje, N.T. je javio ćerci šta je uradio.

Muškarac je do mosta došao automobilom marke “golf”, a neposredno prije skoka je priznao zločin. Ćerke i sestra muškarca su van sebe.