Monstrum koji može da naraste i do osam metara dužine uhvaćen je u Jadranskom moru!

Izvor: Kurir/youtube/printscreen

Institut za okeanografiju i ribarstvo iz Splita saopštio je da su tokom protekle zime dobili informacije o pronalasku čak četiri ribe veslače.

Riba trakastog tijela, čiji je latinski naziv Regalecus glesne, najduža je koštana riba na svijetu, može da dostigne dužinu od osam metara, a prema nekim izvorima može i znatno više da naraste.

Može se naći u svim svjetskim morima. Poznata je i pod nazivom kralj haringa ili riba vrpca.

,,Zanimljivo je da su susreti sa ovom vrstom ribe izuzetno rijetki bez obzira na njenu veličinu. O tome najbolje govori podatak da je prije nedavnih nalaza zabilježena samo tri puta u Jadranu. To znači da smo u proteklih nekoliko mjeseci više nego udvostručili broj poznatih nalaza. Pronalaženje relativno velikog broja primjeraka je zaista neobično. Do sada je zabilježeno samo oko 60 susreta sa ovom vrstom na cijelom Mediteranu i to uglavnom u njegovom zapadnom dijelu - saopštio je Institut za okeanografiju i ribarstvo.

Neobična riba svoj život provodi u dubinama gdje se hrani planktonskim organizmima, manjim ribama, glavonošcima... Uglavnom se hrani pasivnim "lebdenjem" u vertikalnom položaju.

Zbog takvog načina života ribu je teško uočiti ronjenjem, a nema ni alata za pecanje koji bi je lako ulovili. Zato su sa njom najčešći susreti kad se iz nekog razloga nasukaju na obalu.

Čak tri nedavno pronađene jedinke otkrivene su na obali Jadrana.

Riba trakastog tijela, koja prema uvreženom japanskom narodnom vjerovanju najavljuje prirodne katastrofe kad izađe iz dubina, podsjetimo, nedavno je prestravila mještane jednog filipinskog naselja.