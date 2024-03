Otac dječaka ubice rekao je na suđenju da je vlasnik streljane u koju je dovodio svoje maloljetno dijete, stavio njegovom sinu pištolj u ruke.

Izvor: Kurir/Zorana Jevtić/Printscreen/Facebook

Otac dječaka-ubice, koji je 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro djece i čuvara škole, danas je na suđenju u postupku koji se vodi protiv njega i njegove supruge odgovorao na pitanja glavnog tužioca Nenada Stefanovića i sudije, a njegovo izlaganje i odgovore sa knedlom u grlu i u nevjerici sve vrijeme su slušali roditelji devetoro ubijene djece i sestra ubijenog čuvara Dragana Vlahovića.

"Roditelji su dostojanstveno saslušali sve što je okrivljeni otac ispričao, ali atmosfera je bila više nego mučna. Očevi dvije ubijene djevojčice nijrsu mogli da dočekaju pauzu na suđenju i izletjeli su iz sudnice kako bi se umili, smirili i mogli da nastave da slušaju čovjeka čije je trinaestogodišnje dijete ubilo njihove mezimice", kaže izvor Kurira.

U izlaganju okrivljenog oca, roditeljima, kao i tužilaštvu i punomoćnicima oštećenih, mnogo je toga bilo sporno, a kako saznaje Kurir, otac za djelo koje mu se stvalja na teret, kao i sam masakr u školi, krivi sve osim sebe. "On je u iznošenju svoje odbrane pokušavao da prebaci krivicu na okrivljenog R.I., vlasnika streljane u koju je dovodio svoje maloljetno dijete, tvrdeći da mu je on praktično 'stavio pištolj u ruke'", kaže izvor Kurira i objašnjava da je otac u svojoj odbrani iskoristio činjenicu da je R.I. u nekom trenutku učio dječaka da puca i u tom kontekstu je otac rekao da mu je on "stavio pištolj u ruke".

"Međutim, prema svim prikupljenim dokazima koji se i nalaze u optužnici, navodi se da je pištolj na kom je dječak učio da puca u streljani, u vlasništvu njegovog oca, i da ga je upravo otac donio oružje, iz kog je dječak pucao, u tu streljanu", dodaje izvor. Kako saznaje Kurir, upravo taj pištolj dječak je kobnog dana ponio sa sobom u školu.

"Tako da njegova odbrana u kojoj pokušava da sve svali na vlasnika streljane, ne pije vodu", objašnjava izvor i dodaje: "Pretpostavlja se da je ovakvo izlaganje oca taktika njegove odbrsne, misleći da je to jedini način da pokuša da dokaže da je nevin i zaštiti samo i jedino sebe. Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović koja zastupa više oštećenih porodica, da podsjetimo, izjavila je nakon današnjeg ročišta da je atmosfera u sudnici jako mučna.

"Mi smo zadovoljni kako postupak teče, u skladu sa zakonom i istina će se dokazati. Jedan emotivni detalj koji mogu da kažem je da je jako teško sjedjeti u sudnici i slušati uzdahe roditelja dok su vam slike ubijene djece pred očima", rekla je advokatica.