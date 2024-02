Prijatelji i porodica Stefana Savića (23), koji je izboden nasmrt na Dorćolu posle svađe u klubu, okupili su se na mestu zločina i zahvalili se momku koji je prišao da mu pomogne, pa je i sam napadnut.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Srpski reprezentativac i MMA borac Stefan Savić (23) ubijen je u noći između subote i nedjelje na Dorćolu u Beogradu, a policija je, kako se saznaje, identifikovala dvojicu napadača i potraga za njima je u toku!

MUP je objavio slike i imena osumnjičenih i pozvao građane da jave policiji ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njima, a opširnije pročitajte u posebnoj vijesti.

Izvor: Kurir/printscreen

Prijema riječima našeg izvora, ubijeni Savić je poznavao svoje ubice i, navodno, su bili u sukobu od ranije. Sportista ih je, kako kažu izvori, izbjegavao u posljednje vrijeme, ali ih je kobne večeri slučajno sreo u dorćolskom noćnom klubu. Prema njihovim riječima, sukob je tada nastao prvo između Stefanovog druga i napadača, a Stefan je želio da zaštiti prijatelja.

Povezana ranjavanja

Podsjetimo, tijelo MMA borca pronađeno je na uglu Dobračine i Dunavske ulice, a samo minut kasnije na Terazijama u automobilu pronađen je teško ranjen S. M. (32).

,,Ispostavilo se da su ova dva ranjavanja povezana. Tačnije, S.M. je bio slučajni prolaznik na Dorćolu kada je vidio da momci biju i ubadaju Savića, koji je nemoćno ležao na asfaltu. S. M. koji je bio sa drugom u kolima, izašao je, prišao nasilnicima i pitao ih: "Ljudi, šta radite to, pustite momka?". Napadač je tada i njega izbo, a on se ranjen vratio u auto kod svog druga, a Hitna pomoć ih je zatekla na Terazijama" kaže naš izvor.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Na uglu Dobračine i Dunavske ulice okupili su se porodica i prijatelji ubijenog, gdje su upalili svijeće i donijeli cvijeće. Među njima bio je i momak koji je donio Stefanovu fotografiju i u suzama je spuštio na mjesto njegovog stradanja.

,,Otišao je naš brat i prijatelj" rekao je.

Na tužnom skupu, na kom je bilo više od 50 ljudi, bili su i poznati reper Smoke Mardeljano i voditelj Galeb Nikačevič.

Okupljeni su posebnu zahvalnost izrazili prema momku S. M., koji je umalo platio glavom to što je htio da pomogne neznancu na ulici.

,,Ići ćemo u bolnicu da posjetimo heroja i da mu se zahvalimo. On je prišao Stefanu i dok je pokušavao da mu pomogne napadač ili napadači su se vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada stabilno, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo, da damo krv... Sve ćemo učiniti da bude dobro jer je on junak" rekao je Borislav Ćosić, trener ubijenog MMA borca.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić