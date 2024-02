E. D. (43) iz Novog Pazara uhapšen je zbog sumnje da je silovao djevojku (31), inače osobu sa posebnim invaliditetom u njenom stanu u centru grada, saznaje Kurir!

Podsjetimo, pripadnici policije juče su uhapsili E. D. inače, višestrukog povratnika i to zbog sumnje da je silovao djevojku. Njemu je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru.

,,Sumnja se da je E. D. došao do zgrade u kojoj živi oštećena djevojka i zvonio joj na interfon. Ona je navodno, tada pomislila da je njen djed, koji je inače prema njihovom prethodnom dogovoru trebao da dođe kod nje" kaže Kurirov sagovornik i dodaje:

Djevojka je otvorila vrata i E. D. je upao u stan. Odmah je navodno, bacio i počeo da je dodiruje po tijelu. Ubrzo je, iako se djevojka opirala uspio da je savlada i nažalost je silovao. Nakon gnusnog čina pobjegao je iz stana, a nesrećna djevojka je ostala u stanu. Ubrzo je navodno došao njen djed, kao i otac kome je djevojka ispričala šta se dogodilo i slučaj je prijavljen policiji koja je ubrzo identifikovala E. D. i uhapisla ga.

trenutak kada E.D. pokušava a pipka djevojčicu

Kako navodi naš sagovornik, djevojka je jako vodila računa o tome da nikog nepoznatog ne pušta u stan.

,,Djevojka je zbog svog invaliditeta jako vodila računa da nikog ne pušta u stan i zato je sada samouvjereno otvorila vrata misleći da je djed, a ne manijak koji će je silovati" navodi izvor.

Komšije silovane djevojke za Kurir kažu da je on skoro da nijesu ni znali da oštećena ima neki zdravstveni problem.

,,Čuli smo šta se desilo i jako smo se uznemireli. Ona je jedna jako fina i vaspitana d,evojka, za koju smo tek sad saznali da ima neki problem. Užasno je to što joj se desilo... Tog manijaka i monstruma treba v,ešati nasred trga u gradu" kažu bijesne komšije i dodaju:

,,E. D. ima porodicu i ona ga se odrekla odavno, zato što su cio život imali problema sa njim. Iako su njegovi roditelji i cijela porodica normalni, on je užasan i sve to što radi uznemirava cio grad. Već je spopadao djevojčice i žene po gradu, ima jako puno prijava na njegovo ime i on je zbog napastvovanja 2019. uhapšen i do 2023, bio je u zatvoru. Nakon što je izašao na slobodu počeo je opet da uznemirava djevojke i maloljetne djevojčice.

Kako su dodali, žitelji Pazara se odavno plaše E. D. i mole se da im neko žensko čeljade ne bude u njegovoj blizini. Inače, isplivao je i snimak nadzorne kamere iz jedne pazarske zgrade iz 2019. Naime, na tom snimku koji je objavio Sandžak Danas može se vidjeti kako je osumnjičeni E. D. otvorio ulazna vrata i rukom ispratio djevojčicu koja je sa kesama ulazila u zgradu.

Na pomenutom snimku može se vidjeti kako E. D. nešto priča sa djevojčicom koja pokušava užurbanim hodom da pobjegne od njega, ali joj E. D. ne dozvoljava. Nakon što su se popeli skoro na prvi sprat može se vidjeti da E. D. pokušava djevojčici da podigne jaknu, ali ona hrabro uspijeva da mu pobjegne tako što trčeći silazi niz stepenice i bježi napolje. E. D. kako se može vidjeti na snimku, mirno silazi niz stepenice gdje navodno telefonira i izlazi iz ulaza zgrade.