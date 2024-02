Siniša Petrić zvani Zenica, nakon odlaganja njegove ekstradicije, danas je u tajnosti izručen i pod visokim mjerama bezbjednosti sproveden sa aerodroma u Sarajevu u KPZ Foča.

Da podsjetimo, Zenica je 2012. godine uhapšen u jednom restoranu u španskoj Valensiji, a 17. januara ove godine trebalo je da sleti u Sarajevu i odsluži još tri godine zatvorske kazne u Bosni i Hercegovini, i to na sopstveni zahtjev, međutim, nakon incidenta u kojem je i on bio jedan od učesnika, njegovo izručenje je odloženo za 2. februar, da bi na kraju konačno bio izručen danas i to u velikoj tajnosti.