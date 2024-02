U Sjevernoj Mitrovici je u 12 sati počeo protest Srba zbog ukidanja dinara na Kosovu i Metohiji.

U 12 časova je u Sjevernoj Mitrovici počeo veliki opštenarodni protest Srba sa Kosova i Metohije koji ima za cilj da skrene pažnu međunarodnoj zajednici na ukidanje dinara kojim je ugrožen opstanak i ostanak Srba, piše "Kosovo onlajn". Okupljeni nose zastave Srbije i transparent "UN USA HELP 1244", "Evropo, otvori oči", "Bez socijalnih primanja nećemo imati ni za hranu", "Ovo je okupacija", "Penziju sam čitav život sticao, ne dam je Kurtiju".

Na početku protesta čula se himna Bože pravde. Prisutni su i predsjednik i potpredsjednik Srpske liste Zlatan Elek i Dragoša Milović. Prema njegovim riječima, odluka Prištine da zabrani dinar najviše pogađa penzionere.

Predsjednik Udruženja penzionera, koje je najavilo održavanje velikog opštenarodnog skupa, Vesko Stojković, rekao je da je to prilika da se ukaže na arogantno ponašanje vlasti u Prištini.

"Treba uputiti poruku svjetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem da je to neka politička opcija ali ostanak je upravo vezan za primanja, za ekonomiju, za osnovne životne uslove da se ostane", rekao je Stojković za Dnevnik "RTS".

